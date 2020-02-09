Пас Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Флориду» в НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Санрайзе и завершилась в пользу гостей — 3:2.

В составе «Пингвинз» отличились Крис Летанг, Теодор Брюгенс и Сидни Кросби. У хозяев шайбы забросили Майк Хоффман и Бретт Коннолли.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился одной результативной передачей.

«Питтсбург» набрал 73 очка и занимает четвёртое место в Восточной конференции. «Флорида» (64) находится на десятой позиции.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» крупно уступил «Филадельфии Флайерз» в НХЛ, несмотря на гол Евгения Кузнецова.