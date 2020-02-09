Пас Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Флориду» в НХЛ
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Встреча прошла в Санрайзе и завершилась в пользу гостей — 3:2.
В составе «Пингвинз» отличились Крис Летанг, Теодор Брюгенс и Сидни Кросби. У хозяев шайбы забросили Майк Хоффман и Бретт Коннолли.
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился одной результативной передачей.
«Питтсбург» набрал 73 очка и занимает четвёртое место в Восточной конференции. «Флорида» (64) находится на десятой позиции.
Ранее «Вашингтон Кэпиталз» крупно уступил «Филадельфии Флайерз» в НХЛ, несмотря на гол Евгения Кузнецова.