«Вашингтон» крупно уступил «Филадельфии» в НХЛ, несмотря на гол Кузнецова

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«Вашингтон Кэпиталз» потерпел разгромное поражение от «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 7:2 в пользу гостей.

В составе «Флайерз» дубль оформил Шон Кутюрье и по разу отличились Михаэль Раффль, Джеймс ван Римсдайк, Николя Обе-Кубель, Трэвис Конечны. У «Кэпиталз» голами отметились Ти Джей Оши и россиянин Евгений Кузнецов. 

«Филадельфия» набрала 67 очков в 55 играх и занимает седьмое место в Восточной конференции. «Вашингтон» располагается на второй позиции, имея в активе 77 очков.

Ранее сообщалось, что «Нью-Джерси Дэвилз» взял верх над «Лос-Анджелес Кингз» в НХЛ, а Никита Гусев забросил одну шайбу.

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