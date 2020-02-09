«Вашингтон» крупно уступил «Филадельфии» в НХЛ, несмотря на гол Кузнецова

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел разгромное поражение от «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 7:2 в пользу гостей.

В составе «Флайерз» дубль оформил Шон Кутюрье и по разу отличились Михаэль Раффль, Джеймс ван Римсдайк, Николя Обе-Кубель, Трэвис Конечны. У «Кэпиталз» голами отметились Ти Джей Оши и россиянин Евгений Кузнецов.

«Филадельфия» набрала 67 очков в 55 играх и занимает седьмое место в Восточной конференции. «Вашингтон» располагается на второй позиции, имея в активе 77 очков.

Ранее сообщалось, что «Нью-Джерси Дэвилз» взял верх над «Лос-Анджелес Кингз» в НХЛ, а Никита Гусев забросил одну шайбу.