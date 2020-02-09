Малкин отдал 40-ю результативную передачу в нынешнем сезоне НХЛ
Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин достиг отметки в 40 результативных передач в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
- Reuters
- © Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports
Малкин сделал свою 40-ю передачу в сезоне в матче регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз» (3:2).
Ранее сообщалось, что пас Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Флориду» в НХЛ.
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