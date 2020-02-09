Малкин отдал 40-ю результативную передачу в нынешнем сезоне НХЛ

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин достиг отметки в 40 результативных передач в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Малкин сделал свою 40-ю передачу в сезоне в матче регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз» (3:2).

Ранее сообщалось, что пас Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Флориду» в НХЛ.