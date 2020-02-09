Ковальчук вышел на чистое третье место в истории НХЛ по шайбам в овертайме

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Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук вышел на чистое третье место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в овертайме.
Ковальчук вышел на чистое третье место в истории НХЛ по шайбам в овертайме
  • Reuters
  • © Jean-Yves Ahern-USA TODAY Sports

В матче регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс» Ковальчук забросил свою 17-ю шайбу в ОТ в НХЛ. Таким образом, он обошёл по данному показателю Даниэля Седина, Патрика Элиаша и Сидни Кросби. 

Рекордсменом является другой россиянин Александр Овечкин, на счету которого 23 гола в овертаймах. На втором месте Яромир Ягр (19). 

Ранее сообщалось, что гол Ковальчука в овертайме принёс «Монреалю» победу над «Торонто» (2:1) в НХЛ.

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