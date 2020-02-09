Ковальчук вышел на чистое третье место в истории НХЛ по шайбам в овертайме

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук вышел на чистое третье место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в овертайме.

В матче регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс» Ковальчук забросил свою 17-ю шайбу в ОТ в НХЛ. Таким образом, он обошёл по данному показателю Даниэля Седина, Патрика Элиаша и Сидни Кросби.

Рекордсменом является другой россиянин Александр Овечкин, на счету которого 23 гола в овертаймах. На втором месте Яромир Ягр (19).

Ранее сообщалось, что гол Ковальчука в овертайме принёс «Монреалю» победу над «Торонто» (2:1) в НХЛ.