Великолепная восьмёрка: как Овечкин обошёл Мессье в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 695-ю шайбу в матче с «Оттавой» и вышел на восьмое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 70 очков в регулярном сезоне и продолжил борьбу за «Арт Росс Трофи», а его соотечественник Евгений Малкин записал на свой счёт гол и две результативные передачи в игре с «Филадельфией». Как россияне провели игровой день в НХЛ — в материале RT.

Овечкин обошёл Мессье

Перерыв из-за Матча звёзд НХЛ пошёл на пользу Александру Овечкину. Если во встрече с «Нэшвиллом» лидер «Вашингтона» записал на свой счёт гол и передачу, то в противостоянии с «Оттавой» разразился двумя заброшенными шайбами. Это позволило ему не только сравняться с лидером списка снайперов нынешнего сезона, но и взобраться на восьмую строчку по числу точных бросков в истории лиги.

При этом первую половину Овечкин провёл в тени, в то время как на льду солировали его партнёры. Одним из них стал Евгений Кузнецов, прервавший серию из девяти сухих матчей. Нападающий разогнал атаку «Кэпиталз», после чего замкнул прострел на дальней штанге. Участие во взятии ворот также принял Дмитрий Орлов, оформивший 20-ю результативную передачу сезоне. По этому показателю он закрепился на первом месте среди российских защитников. На два голевых паса меньше у его коллеги из «Тампы» Михаила Сергачёва.

После этого настало время Овечкина. В середине второго периода Александр Великий получил передачу на непривычном для него правом краю атаки, сблизился с Маркусом Хогбергом и направил шайбу точно под рукой вратаря. Для форварда этот гол стал 694-м в карьере, что позволило ему сравняться с легендарным Марком Мессье.

Однако на этом Овечкин не остановился и за 15 секунд до финального свистка вышел на чистое восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Александр подхватил шайбу и отправил её в пустые ворота хозяев льда. К этому моменту «Вашингтон» вёл с минимальной разницей, после того как российский форвард «Сенаторз» Артём Анисимов точным броском сократил отставание своей команды. Однако после того как нападающий «Кэпиталз» вновь увеличил отрыв, «Оттава» уже не смогла предпринять результативных действий.

«Эти цифры впечатляют. Немногим в НХЛ это удалось. Оказаться в одной компании с ними — это особенная честь. Когда подходишь близко к этой отметке, хочется как можно быстрее забросить эту шайбу. Но я стараюсь не зацикливаться на мыслях об этом. Просто хочу выступить как можно лучше», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

С очередным достижением российского форварда поздравил сам Марк Мессье. Шестикратный обладатель Кубка Стэнли восхитился «мастерством, отменным броском и характером» Овечкина, назвав это «уникальной комбинацией качеств».

«Но ещё важнее то, что ты стал примером для целого поколения, заразив своей страстью забивать и желанием играть в хоккей. Желаю тебе успехов в дальнейшем продвижении в списке лучших снайперов лиги, где ты будешь обгонять легендарных хоккеистов», — заключил Мессье.

Что касается нынешнего чемпионата, то Овечкин отличился в 37-й раз и сравнялся с лидером гонки снайперов, нападающим «Бостона» Давидом Пастрняком. Если капитан «столичных» резко не сбавит обороты, то сможет не только побороться за рекордный, девятый «Морис Ришар Трофи» в карьере, но и стать первым в истории лиги хоккеистом, которому удалось забросить не менее 40 шайб в 11 сезонах подряд.

Также нельзя оставить без внимания выступление российского голкипера «Кэпиталз». С Ильёй Самсоновым в воротах коллектив одержал 11 побед подряд, что является серьёзным достижением. Ранее лишь три вратаря-новичка могли похвастаться подобными показателями. Столько же выигранных встреч в активе Джорджа Хэйнсворта, на три больше — у Росса Брукса.

Три очка Малкина

Великолепный ход набрал российский лидер «Питтсбурга». Если в восьми предыдущих играх он порадовал 11 (4 + 7) очками, то на этот раз поучаствовал в трёх результативных атаках команды. Это помогло «Пингвинз» справиться с неуступчивым «Флайерз», выигравшим четыре из последних пяти встреч.

В отличие от соотечественника, Евгений Малкин сказал своё веское слово в первой половине. Он в очередной раз напомнил, что его нельзя оставлять неприкрытым на дальней штанге, а затем доказал, что является одним из главных специалистов по игре в неравных составах. Сначала россиянин помог отличиться Брайану Расту, а затем ассистировал Крису Летангу.

Таким образом, в активе Малкина стало 16 заброшенных шайб и 37 результативных передач в сезоне. В споре лучших ассистентов он вышел на 11-е место, сравнявшись с Романом Йоси, Мичтеллом Марнером и Никитой Кучеровым, а в гонке бомбардиров расположился на 17-й позиции с 53 очками. Столько же баллов в активе Давида Перрона, и лишь на одно очко больше у Овечкина.

Правда, успехи Малкина не помогли «Питтсбургу» взять верх в основное время. До конца третьего периода «Филадельфия» сравняла счёт, а выявление победителя было отложено до овертайма. Там Сидни Кросби потребовалось всего 55 секунд, чтобы огорчить Брайана Эллиотта и сравняться с Малкиным по числу очков за матч.

Успехи Панарина и Бучневича

«Рейнджерс» ожидаемо легко разобрался с «Детройтом» — худшей в нынешнем сезоне командой лиги. За первые 46 минут хоккеисты из Нью-Йорка четырежды поразили ворота противника, после чего позволили себе немного расслабиться и дважды пропустили. Примечательно, что одними из главных действующих лиц стали россияне Артемий Панарин и Павел Бучневич, принявшие участие в трёх голах коллектива.

Начало уверенной победе положил Бучневич. Он вышел в первом звене и не разочаровал, организовав молниеносную контратаку с Крисом Крайдером и Микой Зибанежадом. Американец начал контрнаступление «синерубашечников», а швед исполнил прострел вдоль ворот, адресатом которого стал россиянин. Павел забросил во втором матче подряд, что вряд ли способно скрасить не самый успешный сезон. После мощного старта он выдал неудачный отрезок из 28 встреч, в которых отметился лишь восемью (4 + 4) очками.

Панарин, напротив, великолепно смотрится в нынешнем чемпионате и продолжает ожесточённую борьбу за звание лучшего бомбардира сезона. На этот раз он отличился дважды: сначала забросил сам, а потом выступил в роли ассистента в эпизоде с голом Зибанежада. Причём его шайба оказалась с заявкой на шедевр. Артемий эффектным финтом разобрался с защитником «Ред Уингз», после чего красиво переиграл вратаря.

В активе Панарина теперь 70 очков, что позволило ему укрепиться на пятом месте в рейтинге бомбардиров. Всего на два балла его превосходят всё тот же Пастрняк и Нэйтан Маккиннон, а лидирующие позиции занимает великолепный дуэт из «Эдмонтона». В послужном списке Коннора Макдэвида значится 77 очков, а у Леона Драйзайтля — 79 баллов.

Два очка Кучерова

Лучшая команда прошлого сезона встретила ожесточённое сопротивление «Анахайма». «Тампа» вела на протяжении всего матча, но хозяева всякий раз ухитрялись найти в себе силы сократить отставание до минимума. В итоге подопечные Джона Купера выиграли со счётом 4:3, а одним из творцов успеха стал Никита Кучеров.

Первым делом россиянин здорово проявил себя в позиционной атаке и помог отличиться Эрику Чернаку, а затем стал автором победной шайбы «Лайтнинг». Кучеров получил пас в зоне соперника, разобрался с тремя защитниками оппонента и огорчил Джона Гибсона. Стоит отметить, что голкипер «Дакс» вышел на лёд в специальном шлеме в память о погибшем баскетболисте Коби Брайанте.

Кучеров продлил свою впечатляющую серию и пятый раз подряд отметился двумя набранными очками. На данный момент в его активе 60 (23 + 37) баллов, благодаря чему он делит с Остоном Мэттьюзом 11-е место в споре бомбардиров. Безусловно, в этот раз Никите вряд ли удастся повторить своё прошлогоднее достижение, но набрать 100 очков кажется вполне выполнимой задачей.