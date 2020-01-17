Хет-трик Овечкина, дубли Кучерова и Ковальчука, победный пас Панарина: россияне феерично провели игровой день в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик и повторил рекорд НХЛ по количеству сезонов подряд с 30 голами. Илья Ковальчук забросил две шайбы и принёс победу «Монреалю». Такую же результативность показал Никита Кучеров, но это не помогло его «Тампе» одолеть «Миннесоту». Артемий Панарин стал автором победной передачи в нью-йоркском дерби, а его одноклубник Александр Георгиев совершил 21 сейв за один период. Обо всех успехах россиян в очередной игровой день НХЛ — в материале RT.

Голевая месть Овечкина

В домашнем матче с «Нью-Джерси Дэвилз» Александр Овечкин вновь встретился со своим самым странным фанатом — Майлзом Вудом. В юношестве американец мечтал о фотографии со своим кумиром, а когда появилась возможность выйти на один лёд с нападающим «Вашингтона», он полез с ним драку. В этот раз Вуд снова повёл себя весьма странно — в самом начале матча разбил россиянину лицо клюшкой до крови, избежав при этом какого-либо наказания от судей.

Овечкин сурово отомстил за очередную дерзость Вуда. Вернувшись из раздевалки, он реализовал двойное большинство «Вашингтона» на 15-й минуте фирменным щелчком из левого круга вбрасывания. На этом форвард не остановился — до конца периода он вновь нанёс точный бросок со своей любимой точки.

Этот гол стал для Овечкина 30-м за сезон. Россиянин забросил столько шайб за один регулярный чемпионат уже в 15-й раз подряд, что не удавалось ни Уэйну Грецки, ни Горди Хоу. Таким образом Овечкин повторил рекорды Яромира Ягра и Майка Гартнера. По общему количеству сезонов с 30 голами капитан «Вашингтона» делит второе место с Ягром, а Гартнеру уступает всего два результативных сезона.

Однако во время матча Овечкину было некогда радоваться своим достижениям — в начале третьего периода «Дэвилз» сократили отставание до минимума, причём Блейк Коулман забросил вторую шайбу Илью Самсонову в меньшинстве. Хотя «Вашингтон» атаковал спокойнее в последней трети матча, команда довела дело до победы, а Овечкин поставил точку своим третьим голом — 5:2. Он оформил 25-й хет-трик за карьеру и поднялся на девятое место по их количеству в истории лиги, деля его с Саем Дененни.

«Надоесть такое не может, но без команды и партнёров я бы до таких рубежей никогда не добрался. Это командное достижение, хотя, не буду врать, это довольно круто», — сказал Овечкин после игры.

Всего после победы над «Нью-Джерси» на счету Овечкина стало 689 голов за карьеру. Он уступает всего одну шайбу Марио Лемье, три Стиву Айзерману и пять Марку Мессье. Уже в ближайшее время россиянин сможет подняться на восьмую строчку в списке лучших снайперов НХЛ. Правда, из-за пропуска Матча звёзд Овечкин получит дисквалификацию на одну игру, которой станет встреча с «Монреаль Канадиенс».

Для Самсонова матч с «Нью-Джерси» тоже стал особенным. Молодой вратарь «Вашингтона» совершил 32 сейва и выиграл девятый матч подряд. Он превзошёл клубный рекорд для голкиперов-новичков, установленный Бобом Мэйсоном ещё в 1985 году. В масштабах всей НХЛ Самсонов стал десятым вратарём, выигравшим столько матчей подряд в свой первый сезон.

Первый дубль Ковальчука

Ударно провёл игровой день и Илья Ковальчук в составе «Монреаля». Канадцы на выезде встречались с «Филадельфией Флайерз». В конце первого периода команды за 18 секунд обменялись голами, а почти сразу после перерыва гости заработали большинство. Его реализовал Ковальчук, забросив шайбу в пустой угол.

Эта шайба стала для нападающего 438-й за карьеру и позволила обойти Павла Буре в списке лучших российских снайперов. Также Ковальчук поднялся на третье место в национальном рейтинге по заброшенным в большинстве шайбам. Он, так же как и Сергей Фёдоров, 144 раз наказывал соперников за нарушения правил.

Спустя ещё 11 секунд одноклубник Ковальчука Арттури Лехтонен увеличил отрыв «Канадиенс» до двух шайб. Для победы этого могло не хватить — в любой момент вратарь Кори Прайс, совершивший в итоге 40 сейвов, мог допустить ошибку. Все вопросы о победителе встречи снял всё тот же Ковальчук. За девять минут до финальной сирены россиянин оформил дубль и набрал седьмое очко в семи матчах за «Монреаль».

«Наша цель — попасть в плей-офф. Мы собираемся это сделать, никто не сдаётся. Я лишь один из солдат, так что буду выходить на лёд и помогать своей команде выигрывать матчи», — сказал россиянин после игры.

Панарин и Георгиев покорили Нью-Йорк

В первом периоде нью-йоркского дерби на льду словно находилась только одна команда. «Айлендерс» дома перебросали «Рейнджерс» с невероятным отрывом 22:6. Однако на табло к перерыву горели скупые цифры 1:0. Вратарь гостей Александр Георгиев сделал всё что мог, чтобы такой штурм в начале матча не привёл к совсем печальным последствиям.

21 сейв российского вратаря, вышедшего в стартовом составе вместо Хенрика Лундквиста и Ильи Шестёркина, придали хороший настрой игрокам «Рейнджерс». В дальнейшем игра выровнялась, а вместе с ней и счёт — до последней минуты овертайм казался неминуемым.

Но «Айлендерс» доигрывали матч в меньшинстве, и соперники этим воспользовались. С передачи Артемия Панарина Крис Крайдер забросил победную шайбу за 25 секунд до сирены. Российский нападающий набрал очки в пятом матче подряд и поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров сезона, догнав Натана Маккиннона. Всего у Панарина 68 очков в 46 матчах сезона.

Дубль Кучерова без победы

Двумя шайбами минувшей ночью также отметился нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Однако его усилий не хватило для победы в выездном матче с «Миннесотой Уайлд», прервавшей серию из четырёх поражений — 2:3.

Российский форвард оформил первый гол с подачи Михаила Сергачёва на 28-й минуте, сравняв таким образом счёт. Но прошло совсем немного времени, и в воротах «Тампы», которые защищал не Андрей Василевский, побывали две шайбы. Гости из Флориды имели почти полчаса, чтобы исправить ситуацию, но никому кроме Кучерова не удалось отличиться. Россиянин забросил в большинстве на 50-й минуте и оформил 20-й гол за сезон в шестой раз за карьеру.

Разные голы Ничушкина, Дадонова и Наместникова

Валерий Ничушкин прервал свою восьмиматчевую серию без голов за «Колорадо Эвеланш». В матче с «Сан-Хосе Шаркс» он отличился в первой же смене — здорово прошёл по правому борту, объехал защитника и обыграл вратаря. Гол на 45-й секунде в итоге оказался победным — никто из гостей не отличился, а партнёры Ничушкина забросили ещё три шайбы.

20-й гол за сезон оформил и форвард «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов. Он тоже открыл счёт в матче с «Лос-Анджелес Кингз», отличившись в большинстве на седьмой минуте. Россиянин забросил восемь шайб за последние 12 матчей и продолжает оставаться лучшим снайпером команды.

Гол на свой счёт записал также Владислав Наместников в матче «Оттавы Сенаторз» и «Вегас Голден Найтс». Российский нападающий реализовал один из своих пяти бросков и набрал очки впервые за 11 матчей. Но к тому времени, когда Наместников всё-таки занёс шайбу в чужие ворота, его команда уже проигрывала со счётом 0:3 и ликвидировать отставание так и не сумела (2:4).