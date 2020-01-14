Пять очков Панарина, дубль Овечкина и гол Барбашёва: как российские хоккеисты стали главными звёздами дня в НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами, благодаря чему вышел на третье место в списке бомбардиров НХЛ. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль и превзошёл легендарного Теему Селянне по числу голов за всю историю лиги, а нападающий Иван Барбашёв помог «Сент-Луису» утвердиться в качестве одного из главных претендентов на Президентский кубок. Как россияне провели очередной игровой день — в материале RT.

Достижение Панарина

Одним из главных событий игрового дня в НХЛ стало нью-йоркское дерби. На бумаге фаворитом противостояния выступали хоккеисты «Айлендерс», которые занимали четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции и опережали визави из «Рейнджерс» на 12 очков. Тем не менее Артемий Панарин и компания не оставили противникам ни единого шанса, а сам российский форвард стал главным героем матча и принял непосредственное участие в пяти забитых шайбах «синерубашечников». Неудивительно, что подобные успехи помогли ему получить звание главной звезды дня.

Однако дебют матча для номинальных хозяев обернулся неудачей. Уже на 18-й секунде подопечные Дэвида Куинна оказались в роли догоняющих, когда Джордан Эберле в ближнем бою переиграл Александра Георгиева. При этом Панарин присутствовал на льду, но находился слишком далеко от места событий и не мог ничем помешать. А спустя две минуты зрители пришлось увидеть одну из самых односторонних драк за последнее время, когда Росс Джонстон нанёс Майклу Хэйли около 30 ударов по голове и корпусу.

Эта встряска пошла «Рейнджерс» на пользу. Хозяева забросили шесть шайб подряд, а в первых пяти из них поучаствовал Панарин. Прежде всего он продемонстрировал свои навыки организатора атак, трижды выступив в роли ассистента. Сначала Еспер Фаст сыграл на добивании после коварного наброса Артемия, затем Крис Крайдер преобразовал в гол его дальний бросок. Взятие ворот в исполнении Адама Фокса стало скорее результатом действий самого защитника, но россиянин также внёс свою лепту.

На этом завершился второй период встречи, а в третьем Панарин показал, что способен и сам выступать в роли снайпера. Уже на 48-й секунде заключительного отрезка он подкараулил ошибку Майкла Даль Колле, после чего не оставил шансов соотечественнику Семёну Варламову. А спустя восемь минут он замкнул передачу Райана Строма и довёл счёт до крупного. В оставшееся время коллективы по разу зажгли красный свет за воротами друг друга, что не помешало «Рейнджерс» одержать уверенную победу в дерби.

Этот успех помог Панарину вырваться на третье место в рейтинге бомбардиров. На данный момент на его счету 67 (26 + 41) очков, больше лишь у звёздного дуэта из «Эдмонтона» в лице Леона Драйзайтля (70) и Коннора Макдэдвида (71). Стоит отметить, что Артемий набрал 52 балла в равных составах, чем не может похвастаться ни один из представителей североамериканской лиги. На втором месте по этому показателю — нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон (42).

Кроме того, Панарин вновь вписал своё имя в историю одного из старейших клубов НХЛ. Форвард набрал более трёх очков в четвёртом домашнем матче подряд и повторил достижение Энди Батгейта. Примечательно, что канадец установил данный рекорд в сезоне-1961/62 и оставался единственным в своём роде на протяжении почти 60 лет.

«Больше всего меня впечатляет, что Панарин не рискует напрасно и не чурается защитных обязанностей. И это при том, что я выступал со многими высококлассными игроками. Он также является очень хорошим форвардом оборонительного плана, что делает уровень его результативности ещё более впечатляющим», — цитирует пресс-служба НХЛ защитника Джейкоба Трубу.

Снайперские достижения Овечкина

«Вашингтон» воспользовался осечкой «Бостона» и вновь вышел на первое место в Восточной конференции. Столичные хоккеисты на своём льду взяли верх над оппонентами из «Каролины», а главным героем стал Александр Овечкин. Капитан разразился двумя голами и прервал серию «Кэпиталз» из двух подряд поражений, что позволило ему составить компанию Панарину в списке звёзд игрового дня.

Примечательно, что все заброшенные шайбы пришлись на первый период. Уже на 12-й минуте Овечкин организовал атаку на ворота соперника, которую сам же и завершил точным броском. А немного позднее он в очередной раз продемонстрировал, что является одним из лучших в истории хоккея специалистов по игре в большинстве. Александр занял излюбленную позицию в «личном офисе» (левом круге вбрасывания) и мощнейшим щелчком оставил Мразека не у дел, установив окончательный счёт матча.

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Овечкин забросил 28-ю шайбу в сезоне и вновь вырвался на третье место в споре снайперов. Он обошёл Нэйтана Маккиннона и Джека Айкела и теперь уступает лишь Остону Мэттьюзу и Давиду Пастрняку. В активе канадца — 31 точный бросок, у чеха их на пять больше.

Для лидера «Кэпиталз» эта шайба стала 686-й за карьеру, что позволило ему выйти на 11-е место в рейтинге снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги. Он обошёл легендарного финского форварда Теему Селянне, а в ближайшее время может не только превзойти Марио Лемье, но и стать всего лишь восьмым игроком с 700 голами в НХЛ.

«Невероятные имена. Когда это произойдёт, это будет исторический момент. Но я не буду на этом концентрироваться», — признался Овечкин.

Сам Селянне не остался в стороне и поздравил капитана «Вашингтона» с очередным достижением.

«Ты забросишь ещё много шайб, так что продолжай в том же духе и получай от этого удовольствие», — сказал финн.

Кроме того, Овечкин отметился 109-м победным броском за карьеру и сравнялся по этому показателю с Бренданом Шэнахэном. Чаще успех своим коллективам приносили лишь Бретт Халл, всё тот же Селянне (оба — 110), Фил Эспозито (118), Горди Хоу (121) и Яромир Ягр (135).

Другие российские легионеры «Вашингтона» не смогли отметиться результативными действиями, зато здорово себя проявил голкипер Илья Самсонов. Он впервые в сезоне оставил ворота в неприкосновенности, отразив 23 броска.

«Самсонов играет очень уверенно. Усердно работает на тренировках, как и Холтби. Считаю, что у нас сейчас лучшая пара вратарей в лиге», — считает Овечкин.

Успех Барбашёва

«Сент-Луис» одержал четвёртую победу подряд и сохранил за собой первое место в турнирной таблице не только Западной конференции, но и лиги. На своём льду подопечные Крэйга Берюбе разобрались с «Анахаймом», а автором одного из голов стал Иван Барбашёв.

Россиянин пополнил бомбардирский список в середине заключительного периода, а голу предшествовала чудовищная ошибка хоккеистов «Дакс». Защитник Хампус Линдхольм и вратарь Джон Гибсон столкнулись за собственными воротами, а расторопнее всех оказался Иван. Он подобрал шайбу и переправил в сетку. «Блюз» выиграли со счётом 4:1.

Барбашёв отметился голом в седьмой раз в сезоне и продлил результативную серию до двух встреч. С 20 очками он занимает 15-е место среди российских хоккеистов НХЛ и всего один балл уступает Дмитрию Орлову из «Вашингтона». Выше расположились защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачёв и форвард «Торонто» Илья Михеев. В активе обоих по 23 очка.