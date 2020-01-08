Дубль Овечкина, три очка Панарина и дебютная победа Шестёркина: как россияне провели игровой день в НХЛ

Александр Овечкин забросил две шайбы в составе «Вашингтона» и поднялся на 11-е место в списке лучших снайперов НХЛ. Артемий Панарин с помощью гола и двух передач помог «Рейнджерс» прервать трёхматчевую серию без побед. Соавтором победы над «Оттавой» также стал Илья Шестёркин, который провёл первый матч в лиге. Илья Ковальчук сделал две голевые передачи в своей второй игре за «Монреаль».

Овечкин в компании великих

Александр Овечкин в последнее время не радовал своей результативностью. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» забросил всего одну шайбу в пяти последних матчах и только четыре в пятнадцати. Но приезд в столицу США «Оттава Сенаторз», одной из наиболее слабых команд НХЛ в нынешнем сезоне, помог российскому хоккеисту не просто почувствовать подзабытый вкус голов, но и войти в историю.

Овечкин оформил дубль, поучаствовав в разгроме канадцев со счётом 6:1. Сначала капитан «Вашингтона» отличился на 38-й минуте, бросив с кистей из правого круга, пока ему старался помешать защитник Кристиан Ярош. Спустя 20 минут Овечкин поставил точку в матче, замкнув из более привычного для него левого круга передачу Джона Карлсона.

Два новых гола позволили россиянину забраться на 11-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ. Овечкин сравнялся с финном Теэму Селянне — они оба забросили за карьеру 684 шайбы. При этом нападающему «Вашингтона» понадобилось для такого количества голов на 323 матча меньше. Совсем скоро Овечкин сможет потеснить ещё нескольких легенд хоккея. Ему остаётся шесть шайб до Марио Лемье, восемь до Стива Айзермана и десять до Марка Мессье. Уже в феврале российский хоккеист вполне сможет оказаться в восьмёрке лучших снайперов.

«Без моих парней, моих партнёров я бы этого числа никогда не достиг. Находиться в такой компании (с Селянне) очень приятно. Но, знаете, впереди ещё много всего. Я буду стараться», — сказал Овечкин пресс-службе НХЛ.

Матч с «Оттавой» также позволил Овечкину заново включиться в борьбу за «Морис Ришар Трофи». Теперь на его счету 26 шайб за сезон, и он догнал делящих третью строчку Джека Айкела и Нэйтана Маккиннона. Овечкину нужно забросить ещё три шайбы, чтобы догнать Остона Мэттьюза, и шесть — в погоне за Давидом Пастрняком.

Одним из героев матча «Вашингтона» и «Оттавы» стал также голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов. Он совершил 26 сейвов, пропустив только один бросок Артёма Анисимова в самом начале встречи.

Эта победа стала для российского вратаря 12-й в его дебютном сезоне в НХЛ. Ранее он уже стал самым успешным новичком в истории «Вашингтона», достигнув отметку в десять выигранных матчей за рекордные 12 игр. Теперь у Самсонова появился ещё один ориентир. Он выиграл семь матчей в стартовом составе подряд и находится всего одной победе от клубного достижения Боба Мэйсона, который установил рекорд среди новичков в сезоне 1984/1985.

Панарин догнал Кузнецова

Ударно игровой день провёл и Артемий Панарин. После того, как в первых двух матчах 2020 года он не набрал ни одного очка, российский форвард принёс «Нью-Йорк Рейнджерс» победу над «Колорадо Эвеланш».

Панарин сильно старался поправить свою статистику — впервые за карьеру он нанёс восемь бросков в матче НХЛ. Но все шайбы долгое время летели мимо ворот. Российский нападающий только помогал передачами партнёрам и заработал на них два балла за результативность. Розыгрыши Панарина позволили «Рейнджерс» повести со счётом 4:3 к 34-й минуте матча.

Наконец, в конце игры, когда вратарь «Колорадо» Филипп Грубауэр оставил свой пост, Панарин оформил долгожданный гол. За последние шесть матчей он заработал 13 баллов за результативность и поднялся на шестое место среди лучших бомбардиров сезона.

Также Панарину покорилось ещё одно любопытное достижение. Он догнал по очкам Евгения Кузнецова, с которым вместе побеждал на молодёжном чемпионате мира 2011 года. Форвард «Рейнджерс» имеет за карьеру 378 очков, и при этом он провёл в НХЛ на 93 матча меньше, чем Кузнецов.

Победный дебют Шестёркина

Карьера вратаря Ильи Шестёркина в НХЛ официально стартовала. После того, как он покинул СКА и подписал с «Рейнджерс» двухлетний контракт, россиянин сразу был отправлен в фарм-клуб «Хартфорд Вулф Пэк», которому помог выиграть 18 из 22 матчей в АХЛ. 6 января Шестёркина наконец-то вызвали в основной состав, а уже на следующий день главный тренер Дэвид Куинн решил выставить олимпийского чемпиона против «Колорадо».

Начало матча прошло для российского вратаря хуже некуда — за семь минут он пропустил два броска из четырёх. Но больше ничего подобного Шестёркин себе не позволял, и из следующих 28 бросков «Эвеланш» цели достиг только один. Он стал лишь пятым игроком в истории «Рейнджерс», которому удалось отпраздновать победу в дебютной игре.

«Когда приехал на стадион, воду не мог попить, руки всё тряслись. Но потом после выхода на лёд меня поддержали команда и болельщики, я обо всем забыл и наслаждался моментом. После победы ощущения у меня были великолепные, я искал родителей, жену, хотел им помахать. Не увидел, но в их сторону всё равно помахал», — признался Шестёркин после матча.

Заодно россиянин помог своему клубу прервать серию из трёх поражений и теперь имеет все шансы вытеснить из стартового состава Хенрика Лундквиста, который отдал 14 лет клубу из Нью-Йорка.

Результативность Ковальчука

Илья Ковальчук провёл свой второй матч в составе «Монреаль Канадиенс» ещё лучше, чем первый. Во встрече с «Детройт Ред Уингз» форвард организовал уже две атаки, которые закончились голами канадской команды. Ковальчуку сильно помогло доверие тренера Клода Жюльена, который позволил россиянину впервые за сезон провести больше 21 минуты на льду — в «Лос-Анджелес Кингз» такого с ним не случалось.

Однако результативность Ковальчука, набравшего три очка в двух дебютных матчах, пока не принесла пользы «Монреалю». Команда проиграла уже седьмую встречу подряд и имеет худшую серию в НХЛ на данный момент. «Канадиенс» отстают от зоны плей-офф Восточной конференции на семь очков и всё ещё имеют маленькие шансы сыграть в Кубке Стэнли.