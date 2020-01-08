Овечкин вышел на 11-е место по числу голов за карьеру в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 11-е место по количеству шайб, заброшенных за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата с «Оттава Сенаторз» (6:1) россиянин оформил дубль. Теперь на его счету 684 гола в НХЛ. Таким образом, он сравнялся с Теэму Селянне и вышел на 11-е место по данному показателю в истории.

Рекордсменом является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы. Второе место занимает Горди Хоу (801), а замыкает тройку лучших Яромир Ягр (766).

Ранее сообщалось, что дубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Оттаву» в НХЛ.