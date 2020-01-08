Овечкин вышел на 11-е место по числу голов за карьеру в НХЛ
- Reuters
- © Brad Mills-USA TODAY Sports
В матче регулярного чемпионата с «Оттава Сенаторз» (6:1) россиянин оформил дубль. Теперь на его счету 684 гола в НХЛ. Таким образом, он сравнялся с Теэму Селянне и вышел на 11-е место по данному показателю в истории.
Рекордсменом является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы. Второе место занимает Горди Хоу (801), а замыкает тройку лучших Яромир Ягр (766).
Ранее сообщалось, что дубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Оттаву» в НХЛ.