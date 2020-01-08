Дубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Оттаву» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал крупную победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась в пользу хозяев — 6:1.

В составе «Кэпиталз» дубли оформили россиянин Александр Овечкин и Ти Джей Оши, а также отличились Радко Гудас и Ларс Эллер. У гостей единственную шайбу забросил представитель России Артём Анисимов.

Российские игроки столичного коллектива Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов отметились результативными передачами, а голкипер команды Илья Самсонов отразил 26 бросков из 27.

Ранее «Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче НХЛ.