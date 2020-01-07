«Коламбус» обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

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«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Коламбус» обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Победу «Коламбусу» принесли шайбы Натана Гербе, Скотта Харрингтона, Кевина Стенлунда и Густава Нюквиста. Владислав Гавриков очков не набрал, но завершил матч с показателем полезности «+2».

«Лос-Анджелес» ответил голами Алекса Иафалло и Шона Уокера. Николай Прохоркин не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Ковальчук доволен своим дебютом за «Монреаль», несмотря на проигрыш.

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