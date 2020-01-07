«Коламбус» обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
Победу «Коламбусу» принесли шайбы Натана Гербе, Скотта Харрингтона, Кевина Стенлунда и Густава Нюквиста. Владислав Гавриков очков не набрал, но завершил матч с показателем полезности «+2».
«Лос-Анджелес» ответил голами Алекса Иафалло и Шона Уокера. Николай Прохоркин не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Ковальчук доволен своим дебютом за «Монреаль», несмотря на проигрыш.