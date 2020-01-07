Ковальчук доволен своим дебютом за «Монреаль», несмотря на проигрыш

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Российский форвард Илья Ковальчук поделился впечатлениями от первого матча за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс».
Ковальчук доволен своим дебютом за «Монреаль», несмотря на проигрыш
  • Reuters

«Это несколько отличных дней, я был в восторге. Прекрасная атмосфера, отличные партнёры и атмосфера в раздевалке. Это было очень важно для меня. Как я оценю свою игру? Конечно, мне нужно прибавлять. Тренер дал мне сегодня много игрового времени, и во второй половине матча я постепенно начал ощущать себя лучше. Буду стараться прибавить как можно быстрее», — приводит слова Ковальчука пресс-служба лиги.

Он отметил, что чувствовал поддержку болельщиков, выкрикивавших его имя с трибун.

«Это было здорово. Но я надеюсь, что дам им больше поводов, чтобы скандировать моё имя», — добавил 36-летний российский форвард.

Ковальчук набрал одно очко, отдав голевую передачу в своём первом матче за «Монреаль», который завершился поражением команды со счётом 2:3.

Ранее сообщалось, что 32 сейва Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ.

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