32 сейва Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ

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«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
32 сейва Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев льда.

Победу «Айлендерс» принёс гол Андерса Ли, забившего с передач Девона Тэйвза и Майкла Дэла Колла.

Голкипер Семён Варламов оформил шат-аут, отразив все 32 броска по своим воротам.

В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» на своём льду проиграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4:6.

Ранее сообщалось, что передача Ковальчука в дебютном матче не спасла «Монреаль» от проигрыша «Виннипегу» в НХЛ.

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