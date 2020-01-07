32 сейва Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев льда.

Победу «Айлендерс» принёс гол Андерса Ли, забившего с передач Девона Тэйвза и Майкла Дэла Колла.

Голкипер Семён Варламов оформил шат-аут, отразив все 32 броска по своим воротам.

В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» на своём льду проиграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4:6.

Ранее сообщалось, что передача Ковальчука в дебютном матче не спасла «Монреаль» от проигрыша «Виннипегу» в НХЛ.