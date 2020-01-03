Дубль Дадонова, гол Кучерова и «сейв скорпиона» Василевского: как россияне провели игровой день в НХЛ

Дубль россиянина Евгения Дадонова и 28 сейвов вратаря Сергея Бобровского помогли «Флориде» одержать победу над «Оттавой». Во встрече «Тампы» и «Монреаля» заброшенной шайбой отметился форвард Никита Кучеров, а голкипер Андрей Василевский 38 раз спас свою команду. Кроме того, голевые передачи на свой счёт записали нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин и защитник «Филадельфии» Иван Проворов.

Дубль и очко Дадонова и 28 сейвов Бобровского

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершился очередной игровой день. Одним из самых захватывающих матчей стала встреча «Оттава Сенаторз» — «Флорида Пантерз», в которой гости одержали победу со счётом 6:3. Значительный вклад в этот результат внесли россияне — нападающий Евгений Дадонов и вратарь Сергей Бобровский.

Зрителям «Канадиен Тайр-центра» не пришлось долго ожидать, пока команды откроют счёт. Уже на второй минуте Дадонов реализовал первое же большинство «Флориды», забросив шайбу после отскока на пятачке. «Оттава» ответила голами Тайлера Энниса и Криса Тирни, и хозяева ушли на перерыв, ведя 2:1.

Однако вторая 20-минутка прошла под знаком гостей. Российский форвард сравнял счёт, вновь воспользовавшись большинством, а затем результат до разгромного довели Ноэль Аччари, Фрэнк Ватрано и Колтон Севьюр. В эпизоде с четвёртой шайбой «Пантерз» Дадонов также продемонстрировал своё мастерство, после выхода два в один дождавшись партнёра по команде и отдав ему точный пас прямо на клюшку.

В заключительном периоде хозяевам удалось отыграть одну шайбу, однако решающую точку в матче поставил нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо.

Что касается Бобровского, то ему наконец-то удалось прервать четырёхматчевую серию неудач, преследовавших его с 12 ноября, когда он одержал свою последнюю победу на выезде. На этот раз россиянин превзошёл самого себя, отразив 28 бросков из 31.

Благодаря этой победе «Флорида» продолжила борьбу за выход в плей-офф. В настоящий момент она располагается на девятом месте в Западной конференции, имея в своём активе 47 очков. На строчку выше с 48 баллами находится «Тампа Бэй-Лайтнинг», но у них один матч в запасе.

«Сейчас каждая игра очень важна. Мы приближаемся к середине сезона, поэтому каждое очко имеет большое значение. Не принципиально, против кого мы играем, нужно бороться за каждый балл. Сегодня оба моих гола были реализованы в большинстве, все хорошо держали и перемещали шайбу, всё работало неплохо — я просто завершал комбинации», — поделился своими впечатлениями от матча Дадонов.

Форвард был признан первой звездой матча и третьей звездой игрового дня. Теперь на его счету 16 шайб. Всего в последних четырёх встречах он набрал шесть очков (3+3).

38 сейвов Василевского и гол Кучерова

Менее результативным, однако столь же богатым на события получился матч, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал у себя «Тампу». И вновь гости оказались сильнее — 2:1.

Не прошло и минуты со стартовой сирены, как в ворота хозяев залетела первая шайба. Спустя пять минут канадцы сравняли счёт, однако долго радоваться им не пришлось. Голкипер Кэри Прайс допустил грубую ошибку, выйдя из ворот и случайно отдав пас на нападающего «Лайтнинг» Брейдена Пойта. Несмотря на неожиданный подарок, тот сумел быстро сориентироваться и переправить снаряд на Кучерова. Россиянину нужно было лишь забросить его в пустые ворота, и со своей задачей он справился, став автором победного гола.

Стоит отдать должное «Канадиенс», не опустившим руки после обидного эпизода и продолжившим сражаться до самого конца. Однако здесь свою роль сыграл вратарь «Тампы» Андрей Василевский, признанный главной звездой встречи.

В общей сложности россиянин отразил 38 бросков из 39. Одним из самым эффектных спасений можно назвать «сейв скорпиона» на девятой минуте матча, когда форвард Мокс Доми пытался пробить в пустой угол, однако голкипер продемонстрировал великолепную реакцию.

«Это был довольно хороший бросок, но я смог сделать несколько неловких движений и каким-то образом спасти шайбу. На этот раз мне повезло. Никогда не сдавайся, верно?» — скромно прокомментировал своё достижение Василевский.

Кроме того, он признался, что уверенно чувствовал себя на воротах, несмотря на многочисленные попытки соперника атаковать последний рубеж.

«Мне легче играть с 30—40 бросками, чем с 10. Я чувствовал себя довольно хорошо, мы отлично справились с блокировкой бросков, были продуктивны на синей линии в противоборствах, так что проделали хорошую работу», — цитирует вратаря официальный сайт НХЛ.

В то же время главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер отметил, что его подопечным не стоило полагаться исключительно на Василевского.

«Самое главное то, что Василевский был в игре и выручил нас, когда мы в этом нуждались. Он сделал пару неплохих сейвов и отличный на Доми в первом периоде. Мне не нравилось, что мы так сильно полагались на него в конце второго периода, а потом справились в третьем», — заявил наставник.

Что касается достижений других россиян, то результативной передачей отметился и нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин. Его команда одержала крупную победу над «Сент-Луис Блюз» — 7:3. Также один голевой пас на счету форварда «Нью-Джерси Девилз» Никиты Гусева.

А вот две передачи защитника Ивана Проворова не спасли «Филадельфию Флайерз» от поражения. «Вегас Голден Найтс» у себя дома оказался сильнее соперника — 5:4.