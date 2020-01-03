«Филадельфия» уступила «Вегасу» в НХЛ, несмотря на две голевые передачи Проворова
- Reuters
Встреча прошла в Парадайсе и завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.
В составе «Голден Найтс» дубль оформил Макс Пасиоретти, по разу отличились Ши Теодор, Джон Меррилл и Коди Гласс. Гости ответили двумя шайбами Шона Кутюрье и голами Клода Жиру и Трэвиса Конечны.
Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился двумя результативными передачами.
В следующем матче «Вегас» сыграет с «Сент-Луис Блюз», а «Филадельфия» встретится с «Аризоной Койотс».
Ранее сообщалось, что результативный пас Валерия Ничушкина помог «Колорадо Эвеланш» одолеть «Сент-Луис» в НХЛ.