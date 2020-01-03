«Филадельфия» уступила «Вегасу» в НХЛ, несмотря на две голевые передачи Проворова

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«Филадельфия Флайерз» потерпела поражение от «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Филадельфия» уступила «Вегасу» в НХЛ, несмотря на две голевые передачи Проворова
  • Reuters

Встреча прошла в Парадайсе и завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.

В составе «Голден Найтс» дубль оформил Макс Пасиоретти, по разу отличились Ши Теодор, Джон Меррилл и Коди Гласс. Гости ответили двумя шайбами Шона Кутюрье и голами Клода Жиру и Трэвиса Конечны.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился двумя результативными передачами.

В следующем матче «Вегас» сыграет с «Сент-Луис Блюз», а «Филадельфия» встретится с «Аризоной Койотс».

Ранее сообщалось, что результативный пас Валерия Ничушкина помог «Колорадо Эвеланш» одолеть «Сент-Луис» в НХЛ.

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