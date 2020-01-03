Результативный пас Ничушкина помог «Колорадо» одолеть «Сент-Луис» в НХЛ

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«Колорадо Эвеланш» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Результативный пас Ничушкина помог «Колорадо» одолеть «Сент-Луис» в НХЛ
  • Reuters

Встреча прошла в Денвере и завершилась со счётом 7:3 в пользу хозяев.

В составе «Эвеланш» дубль оформил Назем Кадри, по разу отличились Натан Маккиннон, Микко Рантанен, Кейл Макар, Джей Ти Комфер и Йоонас Донской. У гостей две шайбы забросил Роберт Томас и гол в свой актив записал Алекс Пьетранджело.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.

В следующем матче «Колорадо» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Блюз» встретится с «Вегас Голден Найтс».

Ранее передача Никиты Гусева помогла «Нью-Джерси» одолеть «Нью-Йорк Айлендерс» в НХЛ.

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