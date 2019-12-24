Ассистентский хет-трик Гусева, 500 очков Кучерова и гол Овечкина: как россияне отличились в ходе игрового дня в НХЛ

Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев отметился тремя результативными передачами, а нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров перешагнул отметку в 500 карьерных очков в НХЛ. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поразил ворота «Бостона», а форвард «Далласа» Валерий Ничушкин оформил хет-трик Горди Хоу. О достижениях россиян в ходе очередного игрового дня в НХЛ — в материале RT.

Три передачи Гусева

«Нью-Джерси» в гостях разгромил «Чикаго» и одержал лишь третью победу в последних 12 матчах, а одним из главных героев встречи стал Никита Гусев. Российский форвард принял участие в трёх результативных атаках коллектива и во второй раз в сезоне набрал три очка за игру.

Хоккеисты «Чикаго» открыли счёт уже в самом начале, но затем пропустили семь раз подряд. Гусев вышел на авансцену на 27-й минуте и помог отличиться Дэймону Северсону. Российский форвард выкатился из-за ворот и подключил к атаке защитника, который легко расправился с Кори Кроуфордом.

После этого Гусев немного ушёл в тень и позволил партнёрам отличиться без его помощи. При счёте 1:4 наставник хозяев Джереми Коллитон решил сменить Кроуфорда на Робина Ленера, но в этот вечер дело было не во вратаре. Швед капитулировал трижды, а два последних раза — при непосредственном участии россиянина. Сначала тот помог Блейку Колману реализовать импровизированный буллит, а затем вывел на ударную позицию Павла Заху.

После этой встречи в активе Гусева стало 20 (5 + 15) очков в сезоне-2019/20, что позволило ему подняться на третье место в списке лучших бомбардиров «Нью-Джерси». Больше очков лишь у Кайла Палмьери, забросившего 14 шайб и девять раз выступившего в роли ассистента. Этот рейтинг вполне мог возглавлять Тэйлор Холл (6 + 19), но недавно он был обменян в «Аризону».

Успех Кучерова

Для российского форварда «Тампа-Бэй» последние несколько дней стали насыщенными. Сначала он забросил 200-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге, а несколькими днями спустя перешагнул отметку в 500 карьерных очков. Как и Гусев, Кучеров принял участие в трёх успешных комбинациях и помог «Лайтнинг» одержать крупную победу. В роли проигравшего выступила «Флорида» с Сергеем Бобровским и Евгением Дадоновым.

В отчётном матче Кучерову потребовалась всего 41 секунда, чтобы добраться до отметки в 500 баллов за карьеру в североамериканской лиге. Никита нашёл передачей оказавшегося без опекуна Эрика Чернака, а тот вышел на ударную позицию и что есть сил приложился по шайбе. Брейден Пойнт умело подставил клюшку и открыл счёт в матче.

Кучеров не только обошёл Валерия Каменского в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ, но также стал всего лишь четвёртым игроком «Лайтнинг», кому удавалось покорить данную вершину. Помимо него больше 500 очков набирали лишь Мартен Сан-Луи (953), Венсан Лекавалье (874) и Стивен Стэмкос (798).

Уже к концу первого периода «Лайтнинг» вёл с разницей в три гола, автором одного из них стал Михаил Сергачёв. Российский защитник присоединился к атаке коллектива и оставил не у дел Бобровского. Для него эта шайба стала шестой в сезоне, что позволило ему укрепиться в статусе второго лучшего снайпера страны среди игроков своего амплуа. Чаще ворота соперников поражал лишь Иван Проворов — восемь раз.

Что касается Кучерова, то он последовал примеру своего тёзки из «Нью-Джерси» и пополнил свой очковый счёт в концовке матча. Сначала он сам реализовал численное превосходство, а затем помог отличиться Виктору Хедману.

Таким образом, Кучеров набрал 40 (13 + 27) очков в чемпионате и поднялся на 12-е место в рейтинге бомбардиров. Столько же баллов в активе Александра Баркова (11 + 29) из «Флориды», а на первой строчке расположился Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» с 62 (21 + 41) очками.

Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу «Тампа-Бэй», а Андрей Василевский вчистую выиграл дуэль у Сергея Бобровского. На счету действующего обладателя «Везина Трофи» 29 отражённых бросков из 30, в то время как его визави спас команду в 28 случаях из 34.

Достижение Овечкина

«Вашингтон» не смог похвастаться успешным результатом и прервал серию из двух побед подряд. В роли обидчика выступил главный соперник в борьбе за Президентский кубок — «Бостон». Подопечные Брюса Кэссиди забросили семь шайб, а к 26-й минуте вели со счётом 5:0, что практически не оставляло гостям шанса на камбэк.

В итоге «Кэпиталз» смогли отличиться лишь трижды, и первым это сделал Александр Овечкин. Капитан столичной команды оказался напротив ворот соперника и «расстрелял» Тукку Раска. Это позволило ему не только выйти на четвёртое место в списке лучших снайперов (23) сезона, но и превзойти достижение Марселя Дионна по точным голам на выезде. В послужном списке россиянина значится 347 точных попаданий, что на одно больше, чем у канадца. Лидирует по данному показателю Уэйн Гретцки (402), далее расположились Стив Айзерман (362), Яромир Ягр (355), Бретт Халл (353) и Горди Хоу (352).

Кроме того, Овечкин сократил отставание от Теему Селянне, который занимает 11-е место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. Легендарный финн забросил 684 шайбы за карьеру, а россиянин уступает ему всего три взятия ворот. Стоит отметить, что уже в этом сезоне Александр вполне может взобраться на восьмую позицию рейтинга. Чтобы догнать Марка Мессье, ему необходимо отличиться ещё 13 раз.

Скорострельность Ничушкина

Нападающий «Колорадо» продолжает радовать своих персональных поклонников. Из-за продолжительной безголевой серии их число заметно поубавилось, но с недавних пор Валерий Ничушкин поймал настоящий кураж. В последних 15 матчах он отличился семь раз, что является неплохим показателем.

На этот раз от руки россиянина пострадал «Вегас». Сначала форвард помог отличиться Пьеру-Эдуарду Белльмару, а затем сделал это сам. Ничушкин здорово сыграл на добивании и установил окончательный счёт в матче — 7:3 в пользу гостей. Стоит отметить, что по ходу встречи Валерий также успел подраться с Дериком Энгелландом, оформив так называемый хет-трик Горди Хоу.

Дуэль Свечникова с Михеевым и гол Гаврикова

Самый результативный матч дня прошёл в Торонто, где местный «Мэйпл Лифс» взял верх над «Каролиной Харрикейнз». К шестой минуте встречи хозяева вели со счётом 3:0, а после второго периода уступали — 3:5, но смогли собраться с силами и отметились пятью точными бросками в заключительной 20-минутке. Гости ответили лишь одной шайбой.

Хотя главными действующими лицами встречи стали Митчелл Марнер (2 + 3) и Эрик Нечас (2 + 2), не обошлось и без участия россиян. Так, Илья Михеев выступил в роли ассистента в эпизоде с голом Джейсона Спеццы, а Андрей Свечников забросил 16-ю шайбу в сезоне. Благодаря этому в его активе стало 37 очков, что позволило ему выйти на 16-е место по данному показателю. Столько же у Джейка Генцела, Теуво Терявяйнена, Макса Пачоретти и Давида Перрона.

Владислав Гавриков минувшей ночью также не покинул лёд без заброшенных шайб. Он отличился в концовке третьего периода и принёс «Коламбусу» победу над «Айлендерс». Защитник разыграл элегантную комбинацию с Александром Тексье, после чего объехал ворота и сыграл на добивании. Этот гол стал для него четвёртым в сезоне.