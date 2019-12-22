Курс на Европу: в Давосе состоится матч KHL World Games «Салават Юлаев» — «Ак Барс»

23 декабря на «Вайллант Арене» в Давосе состоится выездной матч регулярного чемпионата КХЛ между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом». Встреча пройдёт в рамках проекта KHL World Games, под эгидой которого год назад были организованы игры в Вене и Цюрихе с участием ЦСКА и СКА. О преследуемых инициативой целях — в материале RT.

Континентальная хоккейная лига продолжает свой проект World Games, в рамках которого встречи регулярного сезона проводятся в европейских странах, не представленных в КХЛ. В прошлом году в австрийской Вене и швейцарском Цюрихе состоялись четыре матча первенства, а участниками стали ЦСКА, СКА, рижское «Динамо» и «Слован». На этот раз проект ограничится одной игрой в Давосе, в рамках которой силами померятся топ-клубы Восточной конференции «Салават Юлаев» и «Ак Барс».

В последнее время НХЛ вновь стала активно ездить по миру и работать над завоеванием не только европейского, но и китайского рынка. С 2017 года североамериканская лига утвердила проведение проектов Global Series и China Games, в рамках которых её команды организуют в Европе и Китае не только игры регулярного сезона, но и выставочные дуэли с местными коллективами. В общей сложности было организовано 16 встреч в 11 разных городах, а гостями выступали «Бостон Брюинз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Чикаго Блэкхокс» и другие.

КХЛ поспешила ответить именитому конкуренту, учредив проект World Games, главными задачами которого называются продвижение бренда лиги в Западной Европе и привлечение новых болельщиков. Год назад лига бросила в бой два своих сильнейших на тот момент коллектива — действующего чемпиона СКА и лидера регулярного сезона ЦСКА. Армейцы по очереди экзаменовали сначала «Слован», а затем рижское «Динамо». В результате все четыре встречи завершились победами фаворитов, а словацкая дружина и вовсе пропустила 16 безответных шайб в двух матчах.

Тем не менее именно российско-словацкое противостояние в Вене привлекло значительное внимание болельщиков и позволило практически полностью заполнить трибуны «Эрсте-Банк Арены». Так, на обеих играх присутствовало более 5,5 тыс. болельщиков, что является высоким показателем. Особенно с учётом того, что вместимость комплекса составляет 7022 зрителя.

Но если у дуэлей со «Слованом» и «Динамо» не было большого турнирного значения, то матч между «Салаватом» и «Ак Барсом» обещает стать сверхнапряжённым. На этот раз КХЛ решила не делать упор исключительно на громкие имена, а предоставить швейцарской публике захватывающее сражение, фаворита в котором определить крайне сложно. Казанцы занимают первую строчку в турнирной таблице не только Восточной конференции, но и всей лиги, однако в нынешнем сезоне уже успели уступить уфимцам. В октябре подопечные Николая Цулыгина взяли верх со счётом 3:1, но потом дважды уступили — сначала по буллитам, а затем и в основное время.

Болельщикам вряд ли придётся скучать и по другой причине. Обе команды показывают результативный хоккей и радуют фанатов голами. Так, «барсы» являются лидерами лиги по числу заброшенных шайб и имеют в своём активе 113 голов в 38 матчах сезона. Показатели «юлаевцев» немного скромнее — 95 шайб в 41 встрече.

Тем примечательнее, что в Давосе состоится их последняя очная дуэль в сезоне. «Зелёное дерби» всегда имело особое значение как для игроков противоборствующих сторон, так и для болельщиков, в связи с чем мотивация спортсменов будет на высшем уровне.

Стоит отметить, что выбор Швейцарии в качестве места проведения KHL World Games нельзя назвать случайным. Эта страна является родиной одного из старейших международных хоккейных турниров в истории — Кубка Шпенглера, впервые организованного в далёком 1923 году. Российские клубы на постоянной основе выступали на соревнованиях и за последние десять лет пропустили лишь два розыгрыша — в 2011-м и 2017-м. В этом году страну будет представлять как раз «Салават Юлаев», который останется в Давосе по окончании противостояния с «Ак Барсом».

При этом матч в Европе можно рассматривать и через призму возможного расширения лиги за счёт коллективов из Старого Света. Руководство всегда выражало заинтересованность в расширении географии чемпионата, и подобные мероприятия как ничто другое способствуют этому. После прошлогодних World Games сразу несколько руководителей федераций выразили заинтересованность во включении местных команд в КХЛ. Так, об этом заявили главы немецкой и французской организаций Франц Райндль и Люк Тардиф — старший.

Что касается Швейцарии, то слухи о включении местной команды в КХЛ ходят на протяжении многих лет. Изначально говорилось о «Женева-Серветт», а затем назывались «Цюрих» и «Берн». Официальной информации на этот счёт не поступало, но в скором времени всё может измениться, например, благодаря приходу в Континентальную хоккейную лигу Рене Фазеля. В 2020 году швейцарец сложит с себя полномочия президента Международной федерации хоккея (IIHF) и, если верить слухам, может занять должность в руководстве чемпионата.

При этом необходимо понимать, что главным образом данный проект ориентирован на болельщиков. Так, перед началом и в перерывах матчей в Вене и Цюрихе их ждала культурная программа, которая включала в себя конкурсы с участием звёзд КХЛ, а также возможность сфотографироваться с Кубком Гагарина.