Хоккейная классика в Москве: Россия отыграла одну шайбу в матче со Швецией на Кубке Первого канала

В стартовом матче Кубка Первого канала сборная России принимает национальную команду Швеции. Подопечные Алексея Кудашова постараются одержать первую победу в основное время в рамках нынешнего розыгрыша Еврохоккейтура и продлить удачную серию в противостоянии со скандинавами на родной земле. В последний раз «тре крунур» брали верх над хозяевами этапа в 2016 году. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

РИА Новости

© Алексей Куденко