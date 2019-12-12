Хоккейная классика в Москве: Россия отыграла одну шайбу в матче со Швецией на Кубке Первого канала

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Сергей Стариков
В стартовом матче Кубка Первого канала сборная России принимает национальную команду Швеции. Подопечные Алексея Кудашова постараются одержать первую победу в основное время в рамках нынешнего розыгрыша Еврохоккейтура и продлить удачную серию в противостоянии со скандинавами на родной земле. В последний раз «тре крунур» брали верх над хозяевами этапа в 2016 году. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Хоккейная классика в Москве: Россия отыграла одну шайбу в матче со Швецией на Кубке Первого канала
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко
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  • 12 декабря 2019

    ГО-О-ОЛ! Шипачёв сокращает разницу в счёте! Вадим здорово выкатился с правого края и оказался без присмотра. Идеальный бросок в касание. Юханссон не справился. 1:3. (37')

  • Последние минуты шведы практически не выходили из своей зоны. Впервые за долгое время Петерссон мог возглавить отрыв «тре крунур», но россияне легко накрыли нападающего. (36')

  • Россияне не собираются сбавлять обороты. Войнов получил шайбу в левом круге вбрасывания, обыграл защитника и попытался разобраться с Юханссоном, но тот отказался пропускать. Пока очень здорово играет голкипер ЦСКА. (35')

  • В центре внимания оказался Капризов. Шипачёв вновь выступил в роли диспетчера и вывел на бросок Капризова. Кирилл находился ровно напротив ворот и бросал с убойной позиции, но не смог переиграть Юханссона. (35')

  • Опять пришлось поволноваться Юханссону. Миронов здорово набросил от синей линии, а Карнаухов попытался подправить шайбу в сетку. Неудачно. (34')

  • Сборная России вновь не смогла реализовать большинство, а команда Швеции незамедлительно ответила опасной атакой. Покинувший скамейку штрафников Петерссон с ходу отметился опасным броском, но Сорокин зафиксировал шайбу. (34')

  • Ещё один дальний бросок по воротам Юханссона. На этот раз к шайбе приложился Рафиков. Но та попала прямо во вратаря противника. (33')

  • Снова опасно. Кузьменко вырезал передачу на Ткачёва, и тот опасно бросил по воротам, но Юханссон великолепен. Счёт остался прежним. (33')

  • Вновь жарко на пятаке сборной Швеции. В течение нескольких секунд Бурдасов нанёс опасный бросок, в результате которого шайба попала в шлем Юханссону. Россияне продолжают давить. (32')

  • Шведы снова в меньшинстве. Не щадят судьи гостей. Петерссон отправился на скамейку штрафников. (31')

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