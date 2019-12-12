Хоккейная классика в Москве: Россия отыграла одну шайбу в матче со Швецией на Кубке Первого канала
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
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12 декабря 2019
ГО-О-ОЛ! Шипачёв сокращает разницу в счёте! Вадим здорово выкатился с правого края и оказался без присмотра. Идеальный бросок в касание. Юханссон не справился. 1:3. (37')
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Последние минуты шведы практически не выходили из своей зоны. Впервые за долгое время Петерссон мог возглавить отрыв «тре крунур», но россияне легко накрыли нападающего. (36')
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Россияне не собираются сбавлять обороты. Войнов получил шайбу в левом круге вбрасывания, обыграл защитника и попытался разобраться с Юханссоном, но тот отказался пропускать. Пока очень здорово играет голкипер ЦСКА. (35')
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В центре внимания оказался Капризов. Шипачёв вновь выступил в роли диспетчера и вывел на бросок Капризова. Кирилл находился ровно напротив ворот и бросал с убойной позиции, но не смог переиграть Юханссона. (35')
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Опять пришлось поволноваться Юханссону. Миронов здорово набросил от синей линии, а Карнаухов попытался подправить шайбу в сетку. Неудачно. (34')
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Сборная России вновь не смогла реализовать большинство, а команда Швеции незамедлительно ответила опасной атакой. Покинувший скамейку штрафников Петерссон с ходу отметился опасным броском, но Сорокин зафиксировал шайбу. (34')
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Ещё один дальний бросок по воротам Юханссона. На этот раз к шайбе приложился Рафиков. Но та попала прямо во вратаря противника. (33')
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Снова опасно. Кузьменко вырезал передачу на Ткачёва, и тот опасно бросил по воротам, но Юханссон великолепен. Счёт остался прежним. (33')
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Вновь жарко на пятаке сборной Швеции. В течение нескольких секунд Бурдасов нанёс опасный бросок, в результате которого шайба попала в шлем Юханссону. Россияне продолжают давить. (32')
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Шведы снова в меньшинстве. Не щадят судьи гостей. Петерссон отправился на скамейку штрафников. (31')
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