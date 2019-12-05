Паяльная лампа Овечкина, голы Анисимова и Ничушкина и два очка Наместникова: как россияне провели игровой день в НХЛ

«Вашингтон» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ и возглавил турнирную таблицу. Защитник Джон Карлсон оформил дубль и забросил 101-ю шайбу в карьере, однако главное внимание к себе привлёк Александр Овечкин, воспользовавшийся паяльной лампой на скамейке запасных. Два очка Владислава Наместникова и гол Артёма Анисимова помогли «Оттаве» разгромить «Эдмонтон», а точный бросок Валерия Ничушкина принёс «Колорадо» победу над «Торонто».

Лидерство «Вашингтона»

«Кэпиталз» во главе с Александром Овечкиным нанесли визит в Лос-Анджелес и продлили свою победную серию до пяти матчей. В отсутствие Ильи Ковальчука местные хоккеисты смогли забросить лишь одну шайбу, а россиянин Николай Прохоркин хоть и установил личный рекорд по времени пребывания на льду, но не смог отметиться результативными действиями.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей, а главным героем стал Джон Карлсон. В нынешнем сезоне защитник «Вашингтона» демонстрирует запредельную результативность и всерьёз претендует не только на звание лучшего защитника, но и самого ценного игрока сезона. В матче с «Лос-Анджелесом» он дважды выступил в роли снайпера, причём для этого ему потребовалось менее девяти минут.

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Уже в дебюте Карлсон получил шайбу в собственной зоне, протащил её до чужой и эффектным кистевым броском направил точно в девятку ворот Джонатана Куика. А чуть позднее он поставил точку в красивой комбинации с участием Ти Джея Оши и Ларса Эллера.

Таким образом, Джон забросил 101-ю шайбу за «Вашингтон», став всего лишь пятым защитником команды в истории, кому покорялась данная планка. Помимо него подобной скорострельностью отмечались Калле Йоханссон, Майк Грин (оба — по 113 голов), Сергей Гончар (144) и Кевин Хэтчер (149).

В третьем периоде коллективы обменялись точными попаданиями — отличились Блейк Лизотт и Том Уилсон, а российские легионеры «столичных» покинули лёд без набранных очков. В последний раз ни один из трио Александр Овечкин — Евгений Кузнецов — Дмитрий Орлов не смог отличиться в игре с «Ванкувером». Тогда основное время завершилось со счётом 1:2, а по буллитам «Кэнакс» взяли верх.

Тем не менее Овечкин вновь успел привлечь к себе внимание телекамер. Так, у него возникли проблемы со шлемом, но россиянин не стал обращаться за помощью к сервисменам. Он сам взял в руки паяльную лампу и «починил» элемент экипировки.

«Использовал паяльник, чтобы удалить наклейку со шлема. Она сводила меня с ума, никак не мог её снять. Дубль Карлсона? Даже не знаю, что сказать, он сейчас в огне. Вы сами видели, какие две великолепные шайбы он забросил. Он хорош», — цитирует Овечкина The Athletic.

stay hot babes 🔥 pic.twitter.com/JBJZ7c2jrG — Washington ☃️ Capitals (@Capitals) December 5, 2019

Но если российские полевые игроки гостей не смогли порадовать результативностью, то Илья Самсонов выступил вполне успешно — голкипер отразил 22 броска.

Победа над «Лос-Анджелесом» помогла «Вашингтону» вернуть себе лидирующие позиции не только в Восточной конференции, но и в лиге в целом. Так, после 30 матчей в активе «Кэпиталз» значится 47 очков, что на два больше, чем у их ближайшего преследователя в лице «Бостона». Правда, подопечные Брюса Кэссиди имеют в запасе две встречи.

Успехи Наместникова и Анисимова

В отличие от соотечественников из «Вашингтона», форварды «Оттавы» Владислав Наместников и Артём Анисимов дружно отметились точными бросками и приняли участие в разгроме «Эдмонтона». Шестая команда лиги пропустила пять раз, сумев ответить лишь дважды. При этом ей не помогло даже наличие в составе супердуэта в лице Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. На данный момент оба имеют в активе по 51 очку. Но если немец хотя бы отметился результативной передачей, то канадец и вовсе не набрал ни одного балла, завершив встречу с показателем полезности «-2».

После первого периода гости уступали с минимальным счётом, но всего за шесть минут трижды поразили ворота Микко Коскинена, причём первые две шайбы залетели в «домик» экс-вратаря СКА. Сначала Наместников ассистировал Анисимову при розыгрыше большинства, всего спустя 12 секунд своё имя на табло зажёг Коннор Браун, а в середине отрезка Тайлер Эннис упрочил преимущество.

«Эдмонтон» не собирался сдаваться, и в концовке первого периода Оскар Клефбом реализовал большинство и сократил отставание, но «Оттаву» было не остановить. Энтони Дюклер вновь увеличил разрыв, а Наместников поставил эффектную точку. Таким образом, Владислав записал на свой счёт гол и результативную передачу и набрал 14 (7+7) очков в сезоне.

Результативность Ничушкина

В конце ноября форвард «Колорадо» прервал 91-матчевую «сухую» серию, но не стал останавливаться на достигнутом. С того момента Валерий Ничушкин регулярно радовал болельщиков коллектива точными бросками, и очередной пришёлся на встречу с «Торонто». В середине третьего периода россиянин оставил не у дел Фредерика Андерсена и помог команде одержать четвёртую победу подряд.

Примечательно, что Ничушкин отличился в меньшинстве, а главным виновником эпизода стал Джейсон Спецца. У него сломалась клюшка, но вместо того, чтобы получить новую, он пытался всеми силами продолжить атаку. Однако канадец лишь помешал партнёру и тем самым позволил Ничушкину вырваться один на один с Андерсеном. Россиянин эффектно разобрался с датчанином и отметился третьим голом в сезоне.

Как оказалось, шайба Ничушкина стала победной. Его точный бросок помог «Колорадо» выйти вперёд, а окончательный счёт в самой концовке установил Юнас Донской. Финн поразил пустые ворота и упрочил преимущество гостей — 1:3.