Убойный дуэт: хет-трик Овечкина и три передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Детройт»

Лидер Восточной конференции НХЛ «Вашингтон» одержал выездную победу над «Детройтом» в матче регулярного чемпионата — 5:2. Три шайбы и одну передачу в свой актив записал российский нападающий Александр Овечкин, признанный первой звездой игрового дня. Кроме того, он вышел на чистое десятое место по числу хет-триков в истории лиги и продолжает подниматься в рейтинге самых результативных игроков НХЛ. В отчётном матче также отличился форвард Евгений Кузнецов, отметившийся тремя голевыми передачами.

«Вашингтон Кэпиталз» продлил свою успешную серию до трёх побед, переиграв «Детройт Ред Уингз» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Главным героем встречи, завершившейся со счётом 5:2, стал капитан столичной команды Александр Овечкин, записавший на свой счёт четыре (3+1) очка. Это принесло ему звание первой звезды игрового дня.

Начало матча складывалось достаточно удачно для хозяев, которые в нынешнем сезоне пребывают в статусе одних из главных неудачников лиги. В середине первого периода удаления у «Кэпиталз» заработали сначала Евгений Кузнецов, а через три минуты Дмитрий Орлов, и нападающий «Детройта» Робби Фаббри сумел реализовать второе большинство.

Однако долго радоваться хозяевам не пришлось. На 23-й минуте Ти Джей Оши сравнял счёт после розыгрыша в касание между Кузнецовым и Якубом Враной. Затем Овечкин вывел «Вашингтон» вперёд, совершив хитрый манёвр у владений Джонатана Бернье. После передачи справа от Кузнецова через Джона Карлсона он широко объехал ворота и кистевым забросил шайбу в левый ближний угол.

После наступившего голевого затишья зрителей «Литтл Сизарс-арены» ожидала внезапно насыщенная концовка матча. Сначала преимущество гостей на 55-й минуте увеличил Том Уилсон, в чём ему помог дуэт российских нападающих. Буквально через несколько секунд форвард «Детройта» Люк Гленденинг попытался исправить ситуацию, сократив разрыв в счёте до минимального, но на двух последних минутах матча Овечкин не упустил возможность оформить свой 24-й хет-трик в карьере, дважды пробив по пустым воротам. Стоит отметить, что по этому показателю он вышел на 10-е место в истории НХЛ, а также стал лучшим среди европейских хоккеистов.

«Хет-трик — это хет-трик. Это (две шайбы в пустые ворота. — RT) не имеет значения. Всегда приятно его сделать. Что касается гола во втором периоде, то буду честен: мне повезло. Я должен был пробить слева, но вместо этого решил проехать за воротами. А потом просто пробросил, и шайба, срикошетив от вратаря, залетела в сетку», — приводит слова Овечкина The Washington Post.

В свою очередь, главный тренер столичной команды Тодд Рирден отметил умение россиянина выбирать правильную позицию для реализации момента.

«Очевидно, что он способен создавать подобные моменты. В последнее время мы можем с большей эффективностью задействовать его в таких ситуациях. Овечкин заслуживает находиться на льду, когда нужно удержать лидерство. А если ему выпадает шанс, он знает, как им воспользоваться», — заявил специалист.

Стоит добавить, что три заброшенные шайбы и результативная передача вывели Овечкина на 38-е место по набранным за карьеру очкам в НХЛ. Теперь на его счету 1242 балла, что на три больше, чем у чехословацкого нападающего Петера Штясны. На 37-й строчке с 1267 очками расположился канадец Жан Ратель, а возглавляет рейтинг великий Уэйн Гретцки (2857).

Благодаря хет-трику в матче с «Детройтом» капитан «Кэпиталз» вновь преодолел отметку в 20 голов за сезон. Это достижение покорилось ему уже в 15-й раз — именно столько сезонов Овечкин провёл в НХЛ. Такой же результативностью могут похвастаться всего пять хоккеистов в истории лиги. Помимо Овечкина это Марсель Дион, Майк Гартнер, Яромир Ягр и Матс Сундин.

Обозреватель Адам Гретц восхитился достижениями россиянина и предположил, что нынешний сезон может стать для него одним из лучших в карьере.

«Больше всего в Овечкине впечатляет следующее — несмотря на то что ему уже 34 года, начало нынешнего сезона стало одним из самых результативных в его карьере. Прежде лишь в трёх сезонах ему удавалось забить более 20 шайб в первых 28 матчах. Однако он всё ещё отстаёт от лидера снайперской гонки Давида Пастрняка из команды «Бостон Брюинз», и для победы ему придётся очень постараться. Алекс набрал темп, при котором может забросить 58 шайб за сезон. Такой результат станет вторым по успешности в его карьере — выше будет только сезон-2007/08, когда он забросил 65 шайб», — поделился своим мнением Гретц.

В настоящий момент «Вашингтон» лидирует в Восточной конференции, на два очка опережая «Бостон Брюинз», в запасе которого, однако, ещё два матча. По словам Овечкина, команда одинаково настраивается на любого соперника, вне зависимости от его турнирного положения.

«Нам не важно, с кем играть — с «Тампой» или с «Детройтом», главное — набирать очки, ведь каждое из них может стать решающим. Впереди ещё много игр, и мы должны зарабатывать очки прямо сейчас», — рассказал нападающий.

Интересно, что в поединке с «Ред Уингз» коллектив из Вашингтона преодолел рубеж в 100 заброшенных голов в сезоне. Таким образом, «Кэпиталз» стали второй командой, которой удалось преодолеть эту отметку к началу декабря за последние 12 лет.