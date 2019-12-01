Овечкин вышел на 38-е место в истории по очкам в НХЛ

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 38-е место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству набранных за карьеру очков.

После матча с «Детройт Ред Уингз», в котором Овечкин набрал четыре (3 + 1) очка, в его активе стало 1242 очка за карьеру. Это позволило 34-летнему россиянину опередить чеха Петера Штястны (1239) и выйти на 38-е место в истории лиги по набранным очкам.

Рекордсменом по данному показателю является легендарный Уэйн Гретцки — 2857 очков. Второе место у Яромира Ягра (1921). Топ-3 замыкает Марк Мессье (1887).

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на чистое десятое место по хет-трикам в НХЛ.