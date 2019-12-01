Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Овечкин забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу, чем помог «Вашингтону» обыграть «Детройт Ред Уингз» со счётом 5:2.
Второй звездой дня стал нападающий Микко Рантанен, забросивший одну шайбу и отдавший три голевые передачи в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3).
Третьей звездой дня признан голкипер «Флорида Пантерз» Крис Дриджер, отразивший все 27 бросков по своим воротам в матче с «Нэшвилл Предаторз» (3:0), ставшим для него первым в НХЛ, в котором он играл со старта.
Ранее сообщалось, что два очка Кучерова и Сергачёва не спасли «Тампу» от поражения в матче НХЛ с «Каролиной».