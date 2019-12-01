Два очка Кучерова и Сергачёва не спасли «Тампу» от поражения в матче НХЛ с «Каролиной»

Короткая ссылка
«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела поражение от «Каролины Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Два очка Кучерова и Сергачёва не спасли «Тампу» от поражения в матче НХЛ с «Каролиной»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Победу «Каролине» принесли шайбы Себастьяна Ахо, Джордана Мартинука и Джейккоба Славина. Голевую передачу в свой актив записал Андрей Свечников.

«Тампа» ответила голами Брейдена Пойнта и Тайлера Джонсона. Никита Кучеров и Михаил Сергачёв отдали по одной голевой передаче в каждой из результативных атак «Лайтнинг».

Ранее сообщалось, что гол Барбашёва помог «Сент-Луису» обыграть «Питтсбург» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить