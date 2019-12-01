Два очка Кучерова и Сергачёва не спасли «Тампу» от поражения в матче НХЛ с «Каролиной»
- Reuters
Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Победу «Каролине» принесли шайбы Себастьяна Ахо, Джордана Мартинука и Джейккоба Славина. Голевую передачу в свой актив записал Андрей Свечников.
«Тампа» ответила голами Брейдена Пойнта и Тайлера Джонсона. Никита Кучеров и Михаил Сергачёв отдали по одной голевой передаче в каждой из результативных атак «Лайтнинг».
Ранее сообщалось, что гол Барбашёва помог «Сент-Луису» обыграть «Питтсбург» в матче НХЛ.