Гол Барбашёва помог «Сент-Луису» обыграть «Питтсбург» в матче НХЛ

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«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Барбашёва помог «Сент-Луису» обыграть «Питтсбург» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Блюз» принесли шайбы Джастина Фолка, Натана Уокера, Маккензи Макикерна, Джейдена Шварца и Ивана Барбашёва.

«Питтсбург» ответил голами Сэма Лафферти и Криса Летанга. Евгений Малкин записал в свой актив голевую передачу.

В других матчах игрового дня «Торонто Мэйпл Лифс» в овертайме взял верх над «Баффало Сэйбрз» (2:1), «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» (2:0), «Флорида Пантерз» победил «Нэшвилл Предаторз» (3:0), «Калгари Флэймз» одержал победу над «Оттава Сенаторз» (3:1), «Аризона Койотс» проиграл «Сан-Хосе Шаркс» (2:4), «Колорадо Эвеланш» разгромил «Чикаго Блэкхоукс» (7:3), «Эдмонтон Ойлерз» потерпел поражение от «Ванкувер Кэнакс» (2:5).

Ранее сообщалось, что гол Прохоркина помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Виннипег» в матче НХЛ.

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