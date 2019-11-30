Гол Овечкина, очки Кузнецова и Орлова, ассистентский хет-трик Кучерова: как «Вашингтон» обыграл «Тампа-Бэй» в НХЛ

«Вашингтон» дома одержал волевую победу над «Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игроки хозяев Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов записали на свой счёт по голу и результативной передаче, а Александр Овечкин в 255-й раз в карьере отличился в большинстве. По этому показателю он вышел на третье место в истории лиги, сравнявшись с легендарным Теему Селянне. В составе «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился тремя голевыми передачами и продлил успешную серию, а Михаил Сергачёв забросил третью шайбу в сезоне.

«Вашингтон» на своём льду взял верх над «Тампа-Бэй» и продолжил борьбу за Президентский кубок НХЛ. После двух подряд обидных поражений от «Рейнджерс» и «Ванкувера» подопечные Тодда Рирдена одержали две победы и сравнялись с лидером лиги «Бостоном». Однако встреча главным образом запомнилась противостоянием российских спортсменов — лидеров своих коллективов.

«Кэпиталз» и «Лайтнинг» обладают если не самым широким подбором российских исполнителей, то уж точно самым звёздным. В обеих командах собраны игроки первой величины, среди которых один из лучших снайперов нынешнего тысячелетия Александр Овечкин, обладатель рекорда среди россиян по количеству очков за сезон Никита Кучеров и лучший голкипер прошлого года Андрей Василевский. При этом не стоит забывать про одного из лидеров «столичных» Евгения Кузнецова и талантливых защитников Дмитрия Орлова и Михаила Сергачёва.

Неудивительно, что хоккеисты такого класса не остались в тени в отчётном матче и продемонстрировали свои лучшие качества. Так, ни один из вышеназванной пятёрки полевых игроков не покинул лёд без балла за результативность, а Василевский отметился 31 отражённым броском. Правда, для общего успеха этого не хватило, и «Тампа-Бэй» пока остаётся вне зоны плей-офф. На данный момент подопечные Джона Купера расположились на десятой строчке Восточной конференции и уступают «Кэпиталз» 14 очков, имея четыре матча в запасе.

Интересно, что по ходу встречи коллектив из Флориды вёл с разницей в две шайбы. В концовке первого периода экс-нападающий «Лайтнинг» Рихард Паник заработал удаление и помог бывшим одноклубникам выйти вперёд. Гости разыграли элегантную комбинацию, участие в которой принял Кучеров. Именно россиянин отдал последний пас на Брэйдена Пойнта, не оставившего шансов голкиперу «столичных».

Однако на этом Кучеров не остановился и уже в дебюте второго периода записал на свой счёт вторую передачу. На этот раз шайба была заброшена в равных составах, а её автором стал Михаил Сергачёв. Молодой защитник разыграл эффектную «стеночку» с товарищем по сборной России и в третий раз в сезоне оформил взятие ворот. Причём все голы Михаила пришлись на последние пять матчей.

Под занавес второго игрового отрезка Кучеров вновь выступил в роли подносчика снарядов, оформив ассистентский хет-трик. Он принял участие в затяжной комбинации «Лайтнинг», точку в которой поставил Алекс Киллорн. Канадец открылся в правом круге вбрасывания и кистевым броском заставил капитулировать Брэйдена Холтби.

После не самого удачного старта сезона Кучеров набрал великолепную форму и вновь заявил о претензиях на «Арт Росс Трофи». В девяти матчах форвард отметился 16 (5 + 11) очками и с 27 баллами расположился на 15-м месте в рейтинге лучших бомбардиров лиги (столько же у Овечкина, Джейка Гюнцеля и Анже Копитара). Безусловно, на фоне невероятных показателей хоккеистов «Эдмонтона» Леона Драйзатля (16 + 32) и Коннора Макдэвида (18 + 29) его достижения могут казаться не самыми высокими. Но стоит напомнить, что год назад он имел ровно столько же удачных действий после 22 встреч, а в итоге обновил рекорд Александра Могильного.

Но если Кучеров в последние недели показывает запредельный уровень результативности, то его партнёры по команде смотрятся не так эффективно. Так, ещё при счёте 2:0 всё тот же Сергачёв заработал две минуты штрафа и позволил Кузнецову сократить отставание. Хозяевам удался молниеносный переход из обороны в атаку, который застал врасплох защитников гостей. «Кэпиталз» в две передачи прошли до ворот Василевского, а Евгений замкнул прострел Ти Джея Оши.

В третьем периоде «Тампа-Бэй» посыпалась и позволила «Вашингтону» сравнять счёт. Сначала всё тот же Оши помог отличиться Вране, а в последние десять минут веское слово сказал Овечкин. В ходе розыгрыша большинства капитан хозяев занял своё излюбленное место в «офисе» и мощнейшим щелчком прошил сетку ворот Василевского. Александр в 255-й раз отличился в неравных составах и сравнялся с легендарным Теему Селянне по этому показателю. Выше только Бретт Халл (265) и Дэйв Андрейчук (274).

Кроме того, россиянин обошёл Марселя Дионна и занял третье место в истории НХЛ по количеству бросков за карьеру. На данный момент в активе Овечкина 5365 попыток, что на две больше, чем у канадца. Причём для этого ему потребовалось на 237 матчей меньше. Чаще к воротам примерялись лишь Яромир Ягр (5637) и Рэй Бурк (6209).

В основное время команды не смогли выявить победителя, переведя встречу в овертайм. На первые роли вновь вышли россияне, а главным творцом успеха стал Орлов. Именно Дмитрий отдал последний пас в эпизоде с голом капитана в третьем периоде, а в ходе дополнительной пятиминутки сам показал, что умеет мастерски завершать атаки. Защитник получил пас от Кузнецова и не стал ни с кем делиться шайбой.

«Сначала я думал отдать пас. Видел, что Уилсон идёт на дальнюю штангу. Но решил бросать. Думаю, что Василевский стал немного гадать, поэтому и пропустил», — цитирует Орлова пресс-служба НХЛ.

Примечательно, что по итогам встречи Орлов был признан первой звездой матча, а Овечкин — третьей. При этом ни Кучерову, ни Кузнецову не нашлось места в рейтинге. Вместо них вторую строчку занял Врана.

В других встречах игрового дня также не обошлось без успехов россиян. Евгений Малкин поучаствовал в обоих голах «Питтсбурга», но не смог спасти команду от проигрыша «Коламбусу» — 2:5. Несмотря на две результативные передачи, хоккеист покинул лёд с показателем полезности «-1», но продлил впечатляющую результативную серию. В последних шести играх он набрал 14 (4 + 10) очков.

Артемий Панарин один раз ассистировал партнёрам и не смог помешать «Бостону» обыграть «Рейнджерс». Однако левый нападающий стал первым в истории представителем нью-йоркской команды, записавшим на свой счёт 23 и более очков в ноябре. В последний раз схожие показатели в течение месяца демонстрировал Ягр. В марте 2006 года чех отметился 26 баллами. Также голом в составе «Рейнджерс» отличился Павел Бучневич.

Прервавший сухую серию из 91 матча Валерий Ничушкин вновь не покинул льда без заброшенной шайбы. На этот раз от руки россиянина пострадал «Чикаго». Форвард «Колорадо» совершил эффектный слалом и стал автором четвёртого гола в ворота Кори Кроуфорда. В итоге «Эвеланш» взял верх — 5:2.

Успешно выступил и форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв. В последних двух матчах он отметился пятью очками (1 + 4) и помог действующему обладателю Кубка Стэнли взять верх над «Далласом» — россиянин забросил сам и ассистировал партнёрам.