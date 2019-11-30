Два очка Барбашёва помогли «Сент-Луису» одолеть «Даллас» в НХЛ
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Встреча прошла в Далласе и завершилась в пользу гостей — 3:1.
В составе «Блюз» отличились Колтон Парэйко, Райан О'Райлли и россиянин Иван Барбашёв. У хозяев единственную шайбу забросил Роопе Хинц.
Барбашёв также отметился результативной передачей. Таким образом, он набрал два очка за игру.
В следующем матче «Сент-Луис» встретится с «Питтсбург Пингвинз», а «Старз» сыграет с «Миннесотой Уайлд».
Ранее «Питтсбург» уступил «Коламбус Блю Джекетс» в НХЛ, несмотря на два очка Евгения Малкина.