Два очка Барбашёва помогли «Сент-Луису» одолеть «Даллас» в НХЛ

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«Сент-Луис Блюз» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Два очка Барбашёва помогли «Сент-Луису» одолеть «Даллас» в НХЛ
  • Reuters
  • © Jerome Miron-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Далласе и завершилась в пользу гостей — 3:1.

В составе «Блюз» отличились Колтон Парэйко, Райан О'Райлли и россиянин Иван Барбашёв. У хозяев единственную шайбу забросил Роопе Хинц.

Барбашёв также отметился результативной передачей. Таким образом, он набрал два очка за игру.

В следующем матче «Сент-Луис» встретится с «Питтсбург Пингвинз», а «Старз» сыграет с «Миннесотой Уайлд». 

Ранее «Питтсбург» уступил «Коламбус Блю Джекетс» в НХЛ, несмотря на два очка Евгения Малкина.

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