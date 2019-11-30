Голы Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» победить «Тампу» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Вашингоне и завершилась со счётом 4:3.

В составе хозяев отличились Евгений Кузнецов, Якуб Врана, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. У «Лайтнинг» шайбы забросили Брейден Пойнт, Михаил Сергачёв и Алекс Киллорн.

Овечкин и Кузнецов также отметили по одной результативной передаче. Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал три голевых паса.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Детройт Ред Уингз», а «Тампа» встретится с «Каролиной Харрикейнз».

Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Бостон Брюинз» в НХЛ, несмотря на гол Павла Бучневича и передачу Артемия Панарина.