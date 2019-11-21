Дубль Панарина, голы Кузнецова и Бучневича, силовой приём Овечкина: чем завершился матч «Рейнджерс» — «Вашингтон» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду взял верх над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Артемий Панарин отметился дублем и продлил результативную серию до 12 матчей, а Павел Бучневич записал на свой счёт гол и передачу. В составе соперника автором единственной шайбы стал Евгений Кузнецов, а Александр Овечкин хоть и не сумел поразить ворота соперника, но отметился несколькими мощными силовыми приёмами.

«Рейнджерс» взял реванш у «Кэпиталз» за поражение на старте сезона и продолжил борьбу за попадание в плей-офф НХЛ. На домашней арене «Мэдисон-сквер-гарден» хозяева отправили в ворота Брэйдена Холтби четыре шайбы, пропустив лишь одну. Главными действующими лицами стали российские хоккеисты, выступающие в роли лидеров своих коллективов.

Примечательно, что в преддверии этой встречи именно «Вашингтон» считался фаворитом. Подопечные Тодда Рирдена имели в своём активе две победы подряд и возглавляли турнирную таблицу Восточной конференции. Их соперники, напротив, потерпели два поражения, одно из которых — и вовсе с крупным счётом. Матч с «Тампа-Бэй» завершился с результатом 3:9, причём четыре шайбы влетели в ворота хоккеистов из Нью-Йорка в первые 6 минут 42 секунды. Тем обиднее, что в этот момент место в «рамке» занимал россиянин Александр Георгиев, впоследствии в срочном порядке заменённый на Хенрика Лундквиста.

После подобного фиаско подопечные Дэвида Куинна сделали определённые выводы и стали строже действовать в обороне. Безусловно, защитные порядки «Рейнджерс» не стали непроходимыми, но жизнь Георгиева и Лундквиста немного облегчилась. Если Никита Кучеров и компания 45 раз проверяли бдительность вратарей, то «Флорида» и «Вашингтон» суммарно отметились 61 попыткой. И это при том, что «Пантерз» занимает третье место в лиге по среднему числу бросков по воротам за встречу.

Однако в центре внимания оказались не защитники и не стражи ворот хозяев, а их новоиспечённый лидер. Панарин лишь летом пополнил состав «Рейнджерс», но уже укрепился в статусе вожака коллектива. С самого старта чемпионата он принялся стабильно приносить пользу и набирать очки, а в последнее время и вовсе стал делать это на постоянной основе. Так, перед сражением с «Вашингтоном» его результативная серия составляла 11 матчей.

Не стала исключением и эта встреча. Первый период прошёл в равной борьбе и без заброшенных шайб, но уже в дебюте второго хозяева вышли вперёд. Партнёр Овечкина по звену Том Уилсон ещё в конце стартовой трети заработал удаление, чем и воспользовались «Рейнджерс». Комбинация с переводом с правого на левый фланг завершилась точным кистевым броском Панарина под руку Холтби. Тем примечательнее, что в этот момент Артемий находился в левом круге вбрасывания — излюбленном месте Овечкина, из которого тот отметился не одним голом в большинстве.

Однако на этом он не успокоился. В начале третьего периода неосторожные действия Дмитрия Орлова стоили его коллективу ещё одного удаления, а в реализации численного превосходства вновь преуспел Артемий. На этот раз форвард «Рейнджерс» оказался в «усах» в полном одиночестве и без проблем замкнул передачу Каапо Какко.

Панарин оформил дубль, благодаря чему не только был признан первой звездой дня в НХЛ, но вышел на 11-е место в гонке бомбардиров НХЛ. На данный момент на его счету 25 (11 голов + 14 результативных передач) очков — столько же у Овечкина, Джека Айкела и Элиаса Петтерсона. Лидирует по данному показателю форвард «Эдмонтона» Леон Драйзатль 44 (16 + 28).

Кроме того, Панарин стал первым хоккеистом «Рейнджерс» за последние 11 лет, которому удавалось набирать очки в 12 и более матчах подряд. Последний раз подобная планка покорялась в сезоне 2007/08 форварду Скотту Гомесу, остававшемуся результативным на протяжении 13 встреч подряд.

Неудивительно, что после финальной сирены большинство разговоров было именно о выступлении Панарина. Так, наставник команды Куинн высоко оценил результативность подопечного, а его партнёр Крис Крайдер восхитился его хоккейным мастерством.

«О, это круто (наблюдать за игрой Панарина. — RT). Это нечто особенное. Его навыки — это что-то из разряда фантастики. Некоторые его действия заставляют ребят на скамейке переглядываться со словами: «Он правда сделал это?» — цитирует Крайдера Newsday Sports.

Однако на этом успехи россиян не закончились. В составе «Рейнджерс» на первый план вышел и Павел Бучневич, записавший на свой счёт гол и результативную передачу. Спустя 23 секунды после шайбы Панарина он на пару с Филипом Хитилом оставил не у дел всю оборону соперника, а затем помог отличиться Бретту Хаудену. Павел оказался зажат у борта, но вырезал точнейший пас на пятачок. 21-летнему канадцу не составило труда переиграть Холтби.

Ovi just laying the boom. 💥 pic.twitter.com/yRpmgxm1fj — Sportsnet (@Sportsnet) November 21, 2019

Среди российских лидеров «Вашингтона» порадовать своих поклонников удалось лишь Кузнецову. При счёте 0:3 он поучаствовал в розыгрыше большинства и забросил 10-ю шайбу в сезоне. Евгений оказался на правом фланге, но не стал отдавать Овечкину, а сам проверил бдительность Лундквиста. Швед оказался не готов к такому развитию событий.

Кузнецов отличился в четвёртой встрече подряд и окончательно отошёл от последствий кокаинового скандала. Об этом говорят не только успешные выступления атлета в ноябре, но и его возвращение в социальные сети. Так, после встречи с «Рейнджерс» Евгений опубликовал первые сообщения в Instagram после инцидента.

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Что касается капитана «Вашингтона», то этот матч стал продолжением его не самой яркой серии выступлений. Если на старте сезона он смотрелся крайне продуктивно, то в ноябре столкнулся с серьёзными трудностями. Так, в десяти встречах Ови набрал всего семь очков, четыре из которых — в первых трёх играх.

Тем обиднее, что в первом периоде он имел прекрасную возможность отличиться, но не смог переиграть Лундквиста. Овечкин оказался не прикрыт на пятаке, но позволил голкиперу спасти команду. Кистевой бросок получился не самым сильным, чего Хенрику оказалось вполне достаточно.

При этом Александр отчаянно пытался завести себя, как неоднократно делал это в предыдущих матчах. Он активно шёл в отбор, врезался в оппонентов, но серьёзного эффекта добиться не удалось. Тем не менее россиянин запомнился двумя мощными силовыми приёмами. Так, в концовке от его действий пострадал Хауден, а некоторое время назад — Брендан Лемье. Овечкин на пару с Уилсоном сбили канадца с ног, но тот оказался не робкого десятка и затеял драку с Томом.

Кроме того, от действий Овечкина пострадал и судья Фурман Саут. Россиянин попал шайбой в лицо арбитру, вследствие чего тому потребовалась медицинская помощь. Всё обошлось разбитой губой, и тот смог продолжить работу.