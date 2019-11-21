Панарин стал первым хоккеистом «Рейнджерс» за 11 лет, набиравшим очки 12 матчей подряд

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Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал первым игроком команды из Нью-Йорка за 11 лет, которому удавалось набирать очки 12 матчей подряд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Панарин стал первым хоккеистом «Рейнджерс» за 11 лет, набиравшим очки 12 матчей подряд
  • © Reuters

Россиянин установил это историческое достижение благодаря дублю в ворота «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата (4:1).

Последний раз подобную результативность демонстрировал Скотт Гомес, который набирал очки в 13 матчах подряд с 6 декабря 2007 года по 2 января 2008-го.

Всего на счету Панарина 25 очков в 19 играх нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что Панарин догнал Александра Овечкина в гонке бомбардиров нынешнего сезона НХЛ.

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