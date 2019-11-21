Овечкин выполнил эффектный силовой приём в матче с «Рейнджерс»

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился очередным эффектным силовым приёмом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Овечкин выполнил эффектный силовой приём в матче с «Рейнджерс»
  • © Reuters

Видео эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте Sportsnet.

Во время матча россиянин провёл силовой приём против форварда «Нью-Йорка» Бретта Хаудена.

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу «Рейнджерс». Овечкин результативных действий не совершил.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин стал первым хоккеистом «Рейнджерс» за 11 лет, набиравшим очки 12 матчей подряд.

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