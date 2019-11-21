Овечкин выполнил эффектный силовой приём в матче с «Рейнджерс»
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Видео эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте Sportsnet.
Во время матча россиянин провёл силовой приём против форварда «Нью-Йорка» Бретта Хаудена.
Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу «Рейнджерс». Овечкин результативных действий не совершил.
Ранее сообщалось, что Артемий Панарин стал первым хоккеистом «Рейнджерс» за 11 лет, набиравшим очки 12 матчей подряд.
Ovi just laying the boom. 💥 pic.twitter.com/yRpmgxm1fj— Sportsnet (@Sportsnet) November 21, 2019