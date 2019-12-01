Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Детройт» в матче НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Детройт» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Детройте, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Победу Вашингтону принесли три шайбы Александра Овечкина, а также голы Ти Джея Оши и Тома Уилсона. В активе Овечкина также голевая передача. Евгений Кузнецов записал в свой актив три результативных паса. Дмитрий Орлов очков не набрал. Илья Самсонов отразил 25 из 27 бросков по своими воротам.

«Детройт» ответил голами Робби Фабри и Люка Гленденинга.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси» в НХЛ.

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