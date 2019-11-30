«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси» в НХЛ, Георгиев отразил 26 бросков
Встреча, проходившая в «Пруденшиал-центре» в Ньюарке, завершилась победой гостей со счётом 4:0.
Заброшенные шайбы в матче на счету Адама Фокса, Мики Зибанеджада, Йеспера Фаста и Брэди Шея.
Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил все 26 бросков по своим воротам, оформив первый сухой матч в сезоне. Форварды гостей Артемий Панарин и Павел Бучневич, а также нападающий хозяев Никита Гусев не сумели отметиться результативными действиями.
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