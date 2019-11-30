Овечкин помешал Кузнецову подраться с хоккеистом «Тампы» в матче НХЛ

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Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин помешал своему соотечественнику и о партнёру по команде Евгению Кузнецову подраться с форвардом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Янни Гурде во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин помешал Кузнецову подраться с хоккеистом «Тампы» в матче НХЛ
  • Reuters

Во втором периоде игры Кузнецов вступился за вратаря «Кэпиталз» команды Брэйдена Холтби, которого задел клюшкой Гурде. 

В итоге началась потасовка, но Овечкин быстро вмешался в конфликт и оттащил соперника от одноклубника.

За данный инцидент Кузнецов и Гурде получили по две минуты штрафа.

«Вашингтон» одержал победу со счётом 4:3.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по общему количеству бросков.

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