Овечкин помешал Кузнецову подраться с хоккеистом «Тампы» в матче НХЛ
- Reuters
Во втором периоде игры Кузнецов вступился за вратаря «Кэпиталз» команды Брэйдена Холтби, которого задел клюшкой Гурде.
В итоге началась потасовка, но Овечкин быстро вмешался в конфликт и оттащил соперника от одноклубника.
За данный инцидент Кузнецов и Гурде получили по две минуты штрафа.
«Вашингтон» одержал победу со счётом 4:3.
Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по общему количеству бросков.