Овечкин объяснил, зачем зажёг паяльник во время матча с «Лос-Анджелесом»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил, почему решил воспользоваться паяльной лампой на скамейке запасных во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз».

«Использовал паяльник, чтобы удалить наклейку со шлема. Она сводила меня с ума, и я никак не мог избавиться от неё», — приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир в Twitter.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Вашингтона».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин сыграл в 30 матчах, в которых набрал 31 очко. На его счету 20 заброшенных шайб и 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Овечкин открыл онлайн-магазин товаров со своим логотипом.