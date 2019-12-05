Овечкин объяснил, зачем зажёг паяльник во время матча с «Лос-Анджелесом»
- Reuters
«Использовал паяльник, чтобы удалить наклейку со шлема. Она сводила меня с ума, и я никак не мог избавиться от неё», — приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир в Twitter.
Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Вашингтона».
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин сыграл в 30 матчах, в которых набрал 31 очко. На его счету 20 заброшенных шайб и 11 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Овечкин открыл онлайн-магазин товаров со своим логотипом.