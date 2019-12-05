Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин открыл онлайн-магазин товаров со своим логотипом.

Об этом сообщает Russian Machine Never Breaks.

На одном из сайтов было размещено восемь товаров с логотипом Овечкина. По информации журналиста Скотта Аллена, форвард лично принимал участие в разработке дизайна.

Отмечается, что товары доступны для покупки в США, Канаде и России.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин сыграл в 30 матчах, в которых набрал 31 очко. На его счету 20 заброшенных шайб и 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Овечкин воспользовался паяльной лампой во время матча с «Лос-Анджелес Кингз».