«Вашингтон» взял верх над «Лос-Анджелесом» в НХЛ, Самсонов сделал 22 сейва
- Reuters
Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
В составе «Кэпиталз» дубль оформил Джон Карлсон, а также отличился Том Уилсон. У хозяев единственную шайбу забросил Блейк Лизотт.
Российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 22 броска из 23. Его соотечественники и партнёры по команде Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Овечкин воспользовался паяльной лампой во время матча с «Лос-Анджелесом».