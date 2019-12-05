Шайбы Наместникова и Анисимова помогли «Оттаве» обыграть «Эдмонтон» в НХЛ
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Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась в пользу гостей — 5:2.
В составе «Сенаторз» отличились россияне Артём Анисимов и Владислав Наместников, также шайбы забросили Коннор Браун, Тайлер Эннис и Энтони Дюклер. У хозяев голами отметились Джуджхар Хайра и Оскар Клефбом.
Наместников также сделал результативную передачу, набрав, таким образом, два очка.
«Оттава» прервала серию из пяти поражений кряду.
В следующем матче «Эдмонтон» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз», а «Оттава» — с «Филадельфия Флайерз».
Ранее «Питтсбург Пингвинз» с Евгением Малкиным в составе одолел «Сент-Луис Блюз» в матче НХЛ.