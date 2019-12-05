«Питтсбург» с Малкиным одолел «Сент-Луис» в матче НХЛ

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«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Питтсбург» с Малкиным одолел «Сент-Луис» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча прошла в Питтсбурге и завершилась со счётом 3:0.

В составе хозяев отличились Теодор Блюгерс, Стефан Ноэсен и Алекс Гальченюк.

Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 22 минуты и 21 секунду и закончил матч с показателем полезности «+1». 

Другой россиянин, выступающий за «Блюз», Иван Барбашёв сыграл 17 минут и 27 секунд завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».

В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Аризоной Койотс», а «Сент-Луис» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс». 

Ранее гол Валерия Ничушкина помог «Колорадо Эвеланш» одержать четвёртую победу подряд в НХЛ.

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