«Плохо и грустно»: Овечкин — о решении WADA об отстранении России от Игр и ЧМ

Помощь юным талантам необходима, так как многие из них не могут позволить себе заниматься любимым видом спорта. Об этом заявил нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью RT. Кроме того, хоккеист рассказал о своём отношении к Америке, прокомментировал решение WADA, а также ответил на вопрос, что может заставить его завершить карьеру.

— «Вашингтон Кэпиталз» совместно с Американской ассоциацией особенного хоккея (ASHA) проводит тренировки для детей с особенностями развития. Что вас привлекает в благотворительной деятельности?

— Мы делаем это уже шестой год подряд. Организация занимается отличным делом. Она поддерживает тех детей, которым нужна помощь. Мы и сами получаем удовольствие, когда с ними общаемся. Важнее всего — видеть их улыбки, дарить им радость.

— Осознаете ли вы, насколько для этих детей высока значимость вас и вашего образа?

— Да, пожалуй, каждый ребёнок, который увлекается хоккеем или катанием на коньках, знает известных игроков. Будучи в их возрасте я и сам безумно радовался встречам со звёздами хоккея. Вспоминаю их до сих пор. Надеюсь, что и наши мероприятия запомнятся на всю жизнь, что ребята будут вспоминать о них с улыбкой.

— Некоторые спортсмены никому не помогают. Почему лично для вас так важно делиться тем, что вы получаете от хоккея?

— Мне кажется, что это необходимо. Ведь всё, что у тебя есть, дано Богом, и не разделять своё счастье и эмоции с детьми и вообще со всеми нуждающимися — нехорошо. Нужно делиться добром.

— Вас любят, вы притягиваете людей к себе, словно магнит. Чувствуете ли повышенную ответственность в связи с этим?

— Конечно, потому что без их поддержки у меня бы ничего не было. Люди хотят знать не только, как я играю в хоккей, но и что я за человек. Они могут убедиться, что я — обычный парень, с которым можно заговорить, которому можно что-то рассказать. Я в к этому расположен.

— Хоккей — достаточно затратный вид спорта. Как пробудить у них интерес и страсть к любимому вами спорту?

— Мы с «Кэпиталз» проводим множество благотворительных мероприятий и предоставляем нуждающимся детям форму, коньки, клюшки. Разумеется, не каждый может позволить себе приобрести комплект за тысячу долларов. Мы с НХЛ изо всех сил стараемся как-то помогать. Это необходимо, поскольку многим талантливым ребятам всё это просто не по карману.

— Местные болельщики попросили меня узнать, любите ли вы Америку?

— Да. Здесь мой второй дом. Я живу в Вашингтоне уже почти 15 лет, у меня много друзей, хорошие отношения с местными жителями. Мы внесли весомый вклад в развитие хоккея в городе. Не важно, кто ты — русский, чех, швед или кто-то ещё. Все люди равны, и к каждому должно быть уважение. Мне здесь нравится.

— Сталкиваетесь ли вы как иностранец, выходец из России, особую необходимость производить благоприятное впечатление и вести себя в США как образцовый американец?

— Я родился и вырос в России, впоследствии приехал сюда, прожил уже почти 15 лет, пережил самые хорошие моменты. Мне здесь нравится. Нравится город, моя команда, наша организация, люди, которые меня окружают. Как я уже сказал, у меня здесь много хороших друзей, с которыми я на связи. Всё очень здорово.

— Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира на четыре года. Беспокоит ли вас эта ситуация?

— Ситуация, конечно, не из лучших. Но ещё не поздно что-то поменять. Думаю, что-то должно произойти. Люди тратили своё время, упорно работали, чтобы попасть на Олимпиаду. Это как-то плохо и грустно. Но посмотрим, что будет дальше. Честно говоря, мне сложно что-то предсказать.

— Когда вы побьёте рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), уйдёте ли вы из хоккея в этот же день, как и обещали?



— Да, вы сами ответили на свой вопрос. Но для этого мне предстоит пройти долгий путь.

— Можете ли вы про себя сказать, что вы самый быстрый, сильный и вообще лучший хоккеист на данный момент?

— Нет, я обычный.