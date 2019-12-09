Овечкин о санкциях WADA против России: это грустные новости

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Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Овечкин о санкциях WADA против России: это грустные новости
  • Reuters

«Всегда неприятно слышать о таком. Надеюсь, всё будет хорошо. У нас ещё много времени до Олимпиады, чтобы решить, что делать, что лучше сделать. Очевидно, это грустные новости, но я надеюсь получить позже больше информации. Я расстроен из-за людей, которые много работали ради этого момента, но не смогут быть там», — цитирует Овечкина в Twitter журналистка Саманта Пелл.

WADA отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, в этот период Россия не сможет принимать международные спортивные турниры на своей территории.

Ранее бывший биатлонист Антон Шипулин назвал решение WADA огромным ударом по российскому спорту.

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