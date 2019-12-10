Шайба и передача Овечкина не спасли «Вашингтон» от проигрыша «Коламбусу» в матче НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба и передача Овечкина не спасли «Вашингтон» от проигрыша «Коламбусу» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Победу «Коламбусу» принесли шайбы Райана Мюррея, Райли Нэша, Оливера Бьёркстранда и Кэма Аткинсона, оформившего дубль. Владислав Гавриков очков не набрал.

«Вашингтон» ответил голами Александра Овечкина и Никласа Бекстрёма. Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов записали в свой актив по одной голевой передаче.

Ранее сообщалось, что Овечкин прокомментировал решение исполкома WADA в отношении России.

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