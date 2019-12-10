Шайба и передача Овечкина не спасли «Вашингтон» от проигрыша «Коламбусу» в матче НХЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
Победу «Коламбусу» принесли шайбы Райана Мюррея, Райли Нэша, Оливера Бьёркстранда и Кэма Аткинсона, оформившего дубль. Владислав Гавриков очков не набрал.
«Вашингтон» ответил голами Александра Овечкина и Никласа Бекстрёма. Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов записали в свой актив по одной голевой передаче.
Ранее сообщалось, что Овечкин прокомментировал решение исполкома WADA в отношении России.