Шайба и передача Овечкина не спасли «Вашингтон» от проигрыша «Коламбусу» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Победу «Коламбусу» принесли шайбы Райана Мюррея, Райли Нэша, Оливера Бьёркстранда и Кэма Аткинсона, оформившего дубль. Владислав Гавриков очков не набрал.

«Вашингтон» ответил голами Александра Овечкина и Никласа Бекстрёма. Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов записали в свой актив по одной голевой передаче.

Ранее сообщалось, что Овечкин прокомментировал решение исполкома WADA в отношении России.