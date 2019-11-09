«Победа не доставила полного удовлетворения»: что говорили после успеха сборной России по хоккею в матче со Швецией

Победа над Швецией в серии буллитов в матче Еврохоккейтура не доставила полного удовлетворения сборной России. Об этом заявил главный тренер команды Алексей Кудашов. По его словам, подопечные не должны были упускать преимущество в третьем периоде. В свою очередь забросивший дебютную шайбу за сборную Кирилл Семёнов признался, что мечтал об этом с детства, а Никита Сошников рассказал, что помогло ему реализовать победный буллит.

Уверенное преимущество и валидольная концовка

После поражения от финнов в дебютном матче под руководством Алексея Кудашова сборная России горела желанием реваншироваться перед болельщиками и наконец одержать победу. При этом отечественной команде предстояло сыграть со шведами, которые в первой встрече Еврохоккейтура также потерпели поражение.

В результате такую нужную победу подопечные Кудашова добыли, но заставили серьёзно понервничать своих многочисленных поклонников. Хотя начиналось всё для команды просто замечательно. Уже на 11-й минуте Антон Слепышев мощным кистевым броском открыл счёт, а вскоре Дамир Жафяров удвоил преимущество сборной России.

Во втором периоде отечественные хоккеисты начали слишком часто удаляться, а шведам даже удалось заработать буллит, который красиво реализовал Карл Клингберг. Но коллектив Кудашова ответил на это голом в исполнении Кирилла Семёнова.

Казалось, исход встречи предрешён заранее, но, видимо, в это поверили и сами россияне, чем-то ещё объяснить провал команды в заключительном периоде сложно. В середине 20-минутки Микаэль Викстранд отыграл одну шайбу, но Никита Сошников тут же нанёс великолепный точный бросок. Тем не менее шведы не сдались и за оставшееся до сирены время сумели отличиться дважды и перевели встречу в овертайм.

В результате исход противостояния решился в серии буллитов, причём для выявления победителя командам пришлось выполнить сразу 16 попыток. К счастью, решающим оказался бросок всё того же Сошникова. Так сборная России одержала первую победу под руководством Кудашова.

«Хоккеисты должны были действовать более уверенно и солидно»

Впрочем, сам тренер после матча признался, что победа «не доставила ему удовлетворения», поскольку подопечные сами создали себе большие проблемы в третьем периоде.

Также по теме Неудачный дебют Кудашова: Россия уступила Финляндии в стартовом матче Еврохоккейтура Сборная России проиграла Финляндии в стартовом матче первого этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла. Дебют Алексея Кудашова на посту...

«Это наша вторая игра, и хоккеисты должны были действовать более уверенно и солидно на протяжении всех 60 минут. Нельзя позволять сопернику захватывать инициативу из-за собственных неправильных действий. Ненужные удаления не должны ломать нам игру. Сначала был полный контроль, но удаления в начале второго периода полностью перевернули игру. Сказал ребятам, что они способны контролировать ход матча на протяжении всех 60 минут и не позволять сопернику забирать инициативу», — приводит слова Кудашова «Чемпионат».

Также специалист попытался объяснить, что послужило причиной двух пропущенных в концовке третьего периода шайб.

«Много раз говорил — это международный уровень. Здесь любая ошибка или недоработка приводит как минимум к переходу инициативы, а как максимум — к пропущенной шайбе. Процесс осознания этого игроками идёт. Они должны поверить в свои силы, в то, что у нас классная команда, способная победить любого соперника. Кто-то уже проявляет себя, кто-то сделает это позже, и это нормально», — добавил тренер.

Наконец Кудашов рассказал о ситуации с вратарями в команде. В субботу весь матч на последнем рубеже провёл голкипер «Авангарда» Игорь Бобков.

«Ребята тоже набираются опыта. Пока не решили, кто сыграет в матче с чехами. Пробивать буллиты доверили игрокам, которые делают это в клубах, приблизительно в том же порядке, что и сегодня», — заявил Кудашов.

«Ребёнком мечтал выйти на лёд в форме сборной. Мечта сбылась»

В свою очередь хоккеисты сборной России остались солидарны с тренером и в общении с журналистами отмечали, что не должны были упускать такое преимущество. В частности, нападающий Семёнов посетовал на большое количество удалений.

Также по теме Долгая победа: сборная России обыграла Швецию в серии буллитов на Кубке Карьяла Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в рамках стартового этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла. Подопечные Алексея Кудашова...

«Почему получилась такая концовка? Пропустили шайбы, вот так вышло. Не выдержали, плохая концентрация. В защите плохо сыграли. Тренеры объяснили, как действовать против шведов, что это хорошая, боевая команда. Но мы должны были сыграть лучше. Настойчивее лезть к воротам, меньше пропускать. Как можно меньше удаляться, потому что удаления ломают игру», — заявил хоккеист.

Но сам Семёнов явно может занести игру со шведами себе в актив, ведь ему удалось забросить дебютную шайбу в составе сборной России.

«Конечно, ещё ребёнком всегда хотел выйти на лёд за страну, надеть майку сборной, сыграть под нашим флагом. Мечта сбылась. Да, я тут. Остаётся только играть и доказывать своё место в составе, чтобы и дальше вызывали. Новая мечта? Мечты есть, но они при мне. Большинство из них сбылось, осталось не так много», — добавил Семёнов.

А автор победного буллита Сошников всё-таки предложил концентрироваться на приятных вещах.

«Победили, это позитив, но, конечно, в таких матчах нельзя отпускать соперника. Несыгранность сказалась. Играем с новыми партнёрами, немножко не разобрались. Никаких оправданий, но списать можно только на это», — поведал форвард.

Также он рассказал о настрое команды на заключительный матч Кубка Карьяла с чехами.

«У нас эмоции тоже остались. Именно для чехов мы их и бережём, ведь это всегда принципиальный соперник, будет хорошая игра. Что касается моей шайбы, получил хорошую передачу в большинстве, оставалось исполнить. А с буллитом была небольшая заготовка. Предполагал, что вратарь соперника вряд ли знает о ней, и попробовал. Буду ли пытаться так забросить за «Салават»? Так уже много раз пробовал», — подытожил Сошников.