Дебютное испытание Кудашова: Россия обыгрывает Финляндию в стартовом матче Еврохоккейтура
- РИА Новости
- © Ярослав Неелов
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07 ноября 2019
Закончился первый период. Сборная России пока обыгрывает Финляндию с минимальным счётом. Единственную шайбу забросил дебютант Дамир Шарипзянов. (20')
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Первое удаление в матче! Кристиан Куусела получает две минуты у финнов за задержку клюшкой. (19')
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Кадейкин подставил клюшку на пятаке после наброса Сошникова! Сятери чудом среагировал на рикошет! (19')
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Финны контролируют шайбу, а россияне достаточно спокойно контролируют соперников. Все уже готовятся к перерыву. Закончилось всё броском Хаапалы в створ. Бочаров шайбу поймал. (18')
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Бурдасов вновь опасно набросил шайбу на ворота соперника от правого борта. Не удалось нанести бросок партнёру, и финны уже вытеснили россиян из своей зоны. (16')
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Кадейкин влетел в ворота финской сборной после толчка соперника. Судья разобрался и назначил вбрасывание в средней зоне. (15')
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Вбрасывание выиграли финны в зоне сборной России, и Анттила тут же нанёс бросок. Бочаров был готов к этому и справился с угрозой. (14')
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В ответ Оямяки бросил от синей линии, и после сейва Бочарова на пятаке сборной России началась небольшая паника. Удалось отбиться. (13')
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А вот Рафиков оказался с шайбой у правого борта да и щёлкнул в сторону ворот. Снаряд прошёл мимо. (12')
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Контролируют хозяева шайбу. Россияне им особенно не мешают. Бросков опять же нет. (11')
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