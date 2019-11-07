Дебютное испытание Кудашова: Россия обыгрывает Финляндию в стартовом матче Еврохоккейтура

Сборная России встречается с Финляндией в стартовом матче первого этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла. Эта встреча станет дебютной для главного тренера команды Алексея Кудашова. Параллельно российский коллектив попытается взять реванш у соперника за поражение в полуфинале последнего чемпионата мира. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию из Хельсинки.

РИА Новости

© Ярослав Неелов