Дебютное испытание Кудашова: Россия обыгрывает Финляндию в стартовом матче Еврохоккейтура

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Борислав Головин
Сборная России встречается с Финляндией в стартовом матче первого этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла. Эта встреча станет дебютной для главного тренера команды Алексея Кудашова. Параллельно российский коллектив попытается взять реванш у соперника за поражение в полуфинале последнего чемпионата мира. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию из Хельсинки.
Дебютное испытание Кудашова: Россия обыгрывает Финляндию в стартовом матче Еврохоккейтура
  • РИА Новости
  • © Ярослав Неелов
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  • 07 ноября 2019

    Закончился первый период. Сборная России пока обыгрывает Финляндию с минимальным счётом. Единственную шайбу забросил дебютант Дамир Шарипзянов. (20')

  • Первое удаление в матче! Кристиан Куусела получает две минуты у финнов за задержку клюшкой. (19')

  • Кадейкин подставил клюшку на пятаке после наброса Сошникова! Сятери чудом среагировал на рикошет! (19')

  • Финны контролируют шайбу, а россияне достаточно спокойно контролируют соперников. Все уже готовятся к перерыву. Закончилось всё броском Хаапалы в створ. Бочаров шайбу поймал. (18')

  • Бурдасов вновь опасно набросил шайбу на ворота соперника от правого борта. Не удалось нанести бросок партнёру, и финны уже вытеснили россиян из своей зоны. (16')

  • Кадейкин влетел в ворота финской сборной после толчка соперника. Судья разобрался и назначил вбрасывание в средней зоне. (15')

  • Вбрасывание выиграли финны в зоне сборной России, и Анттила тут же нанёс бросок. Бочаров был готов к этому и справился с угрозой. (14')

  • В ответ Оямяки бросил от синей линии, и после сейва Бочарова на пятаке сборной России началась небольшая паника. Удалось отбиться. (13')

  • А вот Рафиков оказался с шайбой у правого борта да и щёлкнул в сторону ворот. Снаряд прошёл мимо. (12')

  • Контролируют хозяева шайбу. Россияне им особенно не мешают. Бросков опять же нет. (11')

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