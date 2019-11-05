Впечатляющий камбэк: молодёжная сборная России по хоккею стартовала с победы в Суперсерии с канадцами

Молодёжная сборная России по хоккею выиграла первый матч Суперсерии с представителями канадских юниорских лиг. Подопечные Валерия Брагина одержали волевую победу над командой Квебека со счётом 4:3, хотя проигрывали в две шайбы к концу второго периода. Капитан российской сборной Александр Хованов и его партнёр по звену Дмитрий Завгородний оформили по дублю и набрали четыре очка за результативность.

Ноябрь в хоккее — это время молодёжной суперсерии между сборной России по хоккею и тремя командами юниорских лиг Канады. С 2003 года шестиматчевая серия является одним из главных смотров юных игроков перед чемпионатом мира, за которым пристально следят не только болельщики, но и скауты НХЛ. Формат суперсерии прост: россияне проводят по два матча с представителями Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL), Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Западной хоккейной лиги (WHL), после чего победитель определяется по набранным очкам.

В последние годы Суперсерия шла с запада на восток, что было крайне неудобно для российских хоккеистов — до тихоокеанского побережья Канады добираться дольше, после чего приходится заново проходить акклиматизацию при каждом следующем перемещении в противоположную сторону. В этот раз режим более щадящий — россияне начали Суперсерию матчами со сборной QMJHL, которая традиционно считается слабейшей из трёх лиг.

В Канаде к команде Валерия Брагина присоединились сразу четыре нападающих, играющих в Квебеке. Егор Соколов, Александр Хованов и Дмитрий Завгородний представляют разные клубы, но в сборной объединились во втором звене. Так появилась ударная тройка, которой не надо приходить в себя после утомительного перелёта. Ещё один легионер Никита Александров, который был выбран «Сент-Луис Блюз» на последнем драфте НХЛ, попал в четвертое звено.

Начало матча в городе Сент-Джонс провинции Нью-Браунсвик, где россияне уже дважды играли и оба раза побеждали, получилось спокойным, если не сказать скучным. За первые полпериода команды нанесли всего восемь бросков по воротам. Квебекцам остро не хватало их капитана и главной звезды Алексиса Лафренье, который в этом сезоне набрал фантастические 43 очка в 18 матчах. Главный претендент на первый номер драфта НХЛ пропускает Суперсерию из-за травмы, и партнёры по сборной не знали, что делать без него.

Россияне первыми пришли в себя и начали создавать острые моменты у чужих ворот. Если бросок Василия Подколзина оказался неточным, то рывок в чужую зону Хованова завершился взятием. До конца первого периода подопечные Брагина контролировали игру и не позволяли канадцам подойти к воротам Даниила Исаева.

Статистика второй 20-минутки могла оставить неверное впечатление, что россияне были наголову выше соперников и переигрывали их — по количеству бросков они опережали канадцев вдвое. Но в реальности у канадской молодёжи опасных моментов было больше, а некоторые из них гости создавали сами. На четвёртой минуте Габриэль Фортье сравнял счёт, начав атаку после выигранного в своей зоне вбрасывания. Вскоре последовала ещё одна контратака, и теперь Джейкоб Пеллетье и Доусон Мерсер разыграли на двоих шайбу без шансов для Исаева.

Here's how the #QMJHL took their first lead of the night in the second!



🚨Dawson Mercer

🍎Jakob Pelletier

🍏Jordan Spence

⌚️9:43



QMJHL 2⃣, RUS 1⃣#CANvsRUSpic.twitter.com/oeOsV4Y568 — QMJHL (@QMJHL) November 5, 2019

Совсем неудачным второй период стал за три минуты до сирены. Степан Островский без лишней нужды пошёл на силовой приём в своей зоне, но лишь сам травмировал руку. Канадцы и не думали прерывать атаку, а Рафаэль Лавya нанёс дальний бросок. Шайба не дошла до ворот и остановилась прямо под Исаевым. Её не заметил никто, кроме выезжавшего из-за ворот Пеллетье, который устроил суматоху на пятачке, и в итоге Лавуа затолкал шайбу за линию.

Jakob Pelletier stuffs it home for Team #QMJHL to give them a 3-1 lead in the middle frame!



🚨Jakob Pelletier

🍎Raphael Lavoie

🍏Dawson Mercer

⌚️17:10



QMJHL 3⃣ - 1⃣ RUS#CANvsRUSpic.twitter.com/xPM4Yo3x4C — QMJHL (@QMJHL) November 5, 2019

К счастью, до перерыва сборная России смогла немного исправить положение. Хованов заложил вираж за чужие ворота и отдал за спины защитников пас, на который откликнулся не встретивший сопротивления Завгородний. Этот гол был очень нужен, чтобы зарядиться эмоциями перед третьим периодом, а в нём наше квебекское звено завершило начатое дело.

How did we get to a one goal game after 40? This buzzer beater goal, courtesy of Dmitry Zavgorodniy!



🚨Dmitry Zavgorodniy

🍎Alexander Khovanov

🍏Nikita Zorkin

⌚️19:55



QMJHL 3⃣-2⃣ RUS#CANvsRUSpic.twitter.com/wT4MVMewGv — QMJHL (@QMJHL) November 5, 2019

Сначала Соколов собрал на себе защитников и отдал пас в левый круг вбрасывания, где его уже ждал всё тот же Хованов. А спустя несколько минут автор дубля украл шайбу в чужой зоне, отдал Завгороднему, и тот оформил победу. В очередной раз молодёжка Брагина осуществила красивый камбэк в матче с канадцами, хотя его авторами и стали игроки, не проходившие полноценную подготовку с командой.

And here's your game winner from Saint John tonight!



🚨Dmitry Zavgorodniy

🍎Alexander Khovanov

⌚️16:44 (third period)



RUS 4⃣-3⃣ QMJHL#CANvsRUSpic.twitter.com/JjTClIw64U — QMJHL (@QMJHL) November 5, 2019

До и после третьей шайбы канадцы настойчиво пытались забросить четвёртую, но Исаев уже не позволял это сделать, да и защитники усвоили уроки второго периода, сведя к минимуму свои ошибки.

Огорчает, что в матче никак не смогли проявить себя нападающие из российских клубов, в частности первое звено Подколзина, Ивана Морозова и Данила Савунова, хотя оно и нанесло семь бросков в сумме.

Главный тренер сборной Валерий Брагин посетовал на пропущенные командой шайбы, но не стал ругать подопечных, так как это был первый матч в Канаде.

«Результатом я доволен. Это была первая игра, она всегда непростая. Многие ребята вообще первый раз в Канаде, впервые почувствовали, что это такое — взрывной хоккей, когда решения нужно принимать так быстро. Ошибки были, постараемся их убрать. Канадцы забили очень лёгкие шайбы после наших тактически неверных действий. Безусловно, трудная дорога, акклиматизация — всё это сказывается на действиях игроков, но нужно делать меньше ошибок в плане тактики. Будем улучшать качество нашей игры. Русские ребята, которые выступают в юниорской лиге Квебека, сыграли хорошо, забили все шайбы. Мы всех посмотрим, будет ротация, все наиграются», — цитирует тренера пресс-служба Федерации хоккея России.

Хованов признался, что рассчитывает с помощью Суперсерии попасть в сборную на молодёжный чемпионат мира, хотя проявить себя ещё сможет только в одном матче против сборной QMJHL.

«Жалко, что можно провести только два матча. Конечно, хочется сыграть и с другими лигами, проверить свой уровень, показать нашу игру. Но это правила, ничего не поделаешь. Может быть, они поменяются в будущем, было бы здорово. Оказаться в Чехии на МЧМ — мечта для всех здесь. Я помню, как смотрел тот матч, в котором наша команда отыгралась с 0:3 и выиграла. С тех пор мечтаю выиграть золото чемпионата мира в составе молодёжки. В прошлом году попасть в состав не получилось, но в этом у меня есть хороший шанс, как мне кажется. Я стал старше, хорошо подготовился к сезону. Главное — продолжать играть в свою игру», — сказал капитан молодёжной сборной.

Следующая игра с командой QMJHL состоится уже 6 ноября, и высока вероятность, что в ней российская команда вновь будет выезжать на плечах легионеров, но к другим матчам акклиматизация после суточного перелёта уже должна завершиться.