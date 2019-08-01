«Сент-Луис» подписал контракт новичка с российским хоккеистом Александровым

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» объявил о подписании контракта с российским нападающим Никитой Александровым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 18-летним россиянином рассчитано на три сезона.

Александров был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2019 года под общим 62-м номером.

Предыдущие три сезона Александров провёл в Юниорской хоккейной лиге Онтарио (QMJHL), записав в свой актив 92 (40+52) очка в 130 матчах.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин высказался о перспективах Никиты Гусева в «Нью-Джерси».