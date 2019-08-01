Овечкин высказался о перспективах Гусева в «Нью-Джерси»

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал обмен своего соотечественника Никиты Гусева из «Вегас Голден Найтс» и подписание контракта с «Нью-Джерси Дэвилз».

«Хоккей для него будет другим, самое главное, чтобы ему тренер доверял, а в его мастерстве у меня нет сомнений, думаю, что всё у него будет хорошо», — приводит слова Овечкина ТАСС.

Он отметил, что очень многое будет зависеть от тренера команды и того, с кем из партнёров Гусев будет играть.

«Может, он его поставит в четвёртое звено, а как раскрывать талант в четвёртом звене? От Гусева тоже многое зависит, как он пройдёт подготовку, тренировочный лагерь», — добавил хоккеист.

Гусев присоединился к «Вегасу» в апреле, по информации СМИ, он подписал с клубом однолетний контракт новичка. 29 июля он был обменян в «Нью-Джерси», с которым подписал двухлетний контракт.

В прошлом сезоне Гусев играл за СКА и стал лучшим бомбардиром КХЛ. Он записал в свой актив 82 (17 + 65) очка в регулярном чемпионате и 19 (9 + 10) — в плей-офф.

Ранее Овечкин заявил, что не хочет работать тренером по окончании карьеры.