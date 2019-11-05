Молодёжная сборная России по хоккею победила команду Квебека на Суперсерии-2019

Молодёжная сборная России, состоящая из игроков не старше 20 лет, одолела команду лиги Квебека (QMJHL) в первом матче хоккейной Суперсерии 2019 года в Канаде.

Встреча прошла в канадском Сен-Джоне и завершилась со счётом 4:3.

В составе национальной команды по дублю записали на свой счёт Александр Хованов и Дмитрий Завгородний.

Стоит отметить, что по ходу игры подопечные Валерия Брагина уступали со счётом 1:3.

6 ноября россияне ещё раз встретятся с командой QMJHL.

Ранее сообщалось, что хоккеисты Андрей Кузьменко и Артур Каюмов вызваны в сборную России на Кубок Карьяла.