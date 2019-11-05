Молодёжная сборная России по хоккею победила команду Квебека на Суперсерии-2019
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Встреча прошла в канадском Сен-Джоне и завершилась со счётом 4:3.
В составе национальной команды по дублю записали на свой счёт Александр Хованов и Дмитрий Завгородний.
Стоит отметить, что по ходу игры подопечные Валерия Брагина уступали со счётом 1:3.
6 ноября россияне ещё раз встретятся с командой QMJHL.
Ранее сообщалось, что хоккеисты Андрей Кузьменко и Артур Каюмов вызваны в сборную России на Кубок Карьяла.