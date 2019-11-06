Гол плюс провокация в овертайме: сборная Квебека вырвала победу у России в матче молодёжной Суперсерии

Молодёжная сборная России по хоккею уступила во втором матче Суперсерии команде юниорской лиги Квебека. Подопечные Валерия Брагина вели в счёте по ходу встречи, но в итоге проиграли в овертайме со счётом 3:4. Забросивший победную шайбу Рафаэль Лавуа отпраздновал гол провокационным жестом в стиле Евгения Кузнецова.

Молодёжная Суперсерия, стартовавшая с яркой победы российской сборной, на второй матч перебралась в город Монктон. Симпатии болельщиков в этой игре должны были разделиться. Ведь за местных «Уайлдкэтс» помимо нескольких канадцев играет Александр Хованов. В первой встрече с командой QMJHL он вместе с Егором Соколовым и Дмитрием Завгородним выдал настоящее голевое шоу, которое и принесло первые два очка сборной.

На вторую игру главный тренер молодёжки Валерий Брагин сделал звено Хованова первым, а не оправдавшую ожиданий тройку Иван Морозов — Данил Савунов — Василий Подколзин переквалифицировал в третье. Также наставник вызвал троих новичков — Егора Степанова, Льва Комиссарова и Захара Шабловского. Тренеру срочно надо было найти кого-то, кто заменит легионеров, когда сборная переедет в Онтарио, а они останутся на основном месте работы.

Последнее изменение в составе касалось вратарской позиции. Вместо Даниила Исаева игру начал Амир Мифтахов. Однако дебют голкипера в Суперсерии не задался. Уже на второй минуте Рафаэль Лавуа запустил ему шайбу под щитком. Поняв, что канадцы воспользуются любой ошибкой, стоит им только дать шанс, Мифтахов далее стоял в воротах более уверенно. Следующие 12 бросков в первом периоде он отразил.

Россияне атаковали ещё чаще, но сравнять счёт долго не получалось. Лишь перед самым перерывом равновесие было восстановлено — вновь отличилась ударная тройка из Квебека, оформившая все четыре гола в первом матче. Если точнее, то в этот раз практически всё сделал Егор Соколов. Он сам организовал выход из обороны, прорвался по флангу, нанёс первый бросок и затем добил шайбу.

Второй период начался почти так же, как и первый. Канадцы вновь вышли из раздевалки более заряженными на борьбу и расстреляли ворота Мифтахова. Только теперь ответ россиян не заставил себя ждать. Завгородний в зеркальном отражении изобразил гол Соколова, оставив после себя растаявший лёд на левом фланге. Брагин мог одновременно и радоваться, что к команде присоединились такие самородки, и горевать, что никто другой в команде таких шайб не забрасывает.

Даже когда сборная России повела в счёте, и отличился игрок из российского клуба, не обошлось без помощи легионера. На 31-й минуте Никита Александров отдал пас на пятачок из-за ворот, и уже там шайбу разыграл 17-летний Максим Грошев. Радость от гола была недолгой. Практически тут же канадцы выиграли вбрасывание у своих ворот сравняли счёт.

Завгородний попытался вернуть сборной лидерство, однако шайба летела то в штангу, то мимо ворот. До конца второго периода оставалось ещё немного времени, но после удаления Подколзина россияне умерили пыл. После перерыва гости все 20 минут играли от обороны, так и не придумав, как закончить матч до финальной сирены.

В дополнительное время наконец-то взял себя в руки Подколзин, у которого за матч накопилось много ошибок и необдуманных действий. Нападающий подхватил шайбу в центре и понёсся к канадским воротам, но его сзади толкнул защитник. Подколзин не только упал, но и ударился о ворота, получив травму. Судьи развели руками и не стали удалять нарушителя.

И на этом череда неудач не закончилась. Канадцы завладели шайбой, Ксавье Симоно прорвался справа и сделал передачу Лавуа, который тут же нанёс точный бросок со средней дистанции. Свой победный гол он отпраздновал «птичкой» — фирменным жестом Евгения Кузнецова, за который его обвиняли в провокации и неуважении к сопернику.

После матча Брагин рассказал, что пропущенные шайбы стали следствием старых проблем команды, которые придётся устранять.

«Будем исправлять ошибки. Когда в третьем периоде начали играть правильно, у соперника моментов особо не было. В игру мы вошли тяжело, вратарь Мифтахов выручил много раз, оставил нас в игре. Начали играть после того, как раскатились. Второй и третий период были неплохими, да и в целом матч неплохой. Обидно проигрывать в овертайме, но это хоккей», — цитирует Брагина пресс-служба ФХР.

Наставник также допустил ротацию вратарей в оставшихся матчах Суперсерии.

«Пока думаем, вероятно, голкиперов будем чередовать. День перерыва сейчас нужен — впереди длительный перелёт, едем в Онтарио, там ждёт свежий соперник. Нашим ребятам из лиги Квебека сказали, что мы на связи, будем за ними следить», — добавил Брагин.

В свою очередь, Дмитрий Завгородний признался, что ему понравилась игра сборной России.

«Несмотря на то, что проиграли сегодня, впечатления остались хорошие. Парни боролись, видно, что чувствуют себя лучше. Думаю, что и дальше будут добавлять от игры к игре. Соперник подготовился, старался держать шайбу подольше, использовал свои шансы. У нас были неплохие скорости, выиграли нейтральную зону, здорово играли в пас. В этой сборной России понравилась креативность, скорость и то, что все ребята могут и умеют играть в пас, в наш, русский хоккей», — сказал Завгородний.

Нападающий также отметил, что надеется сыграть на молодёжном чемпионате мира в Чехии: «Еду в клуб с хорошим настроением, буду стараться продолжать играть хорошо. Попасть на чемпионат мира очень хочется. Сейчас видно, что у нас есть потенциал и понимание, в чём прибавлять».

7 ноября сборная России сыграет со сборной Юниорской лиги Онтарио, которая традиционно считается более сильным соперником. Это будет 99-й матч молодёжки в Суперсерии.