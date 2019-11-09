Вторая попытка Кудашова: сборная России обыгрывает Швецию на Кубке Карьяла

Сборная России по хоккею встречается с командой Швеции в рамках стартового этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла. В первой игре турнира подопечные Алексея Кудашова потерпели поражение от Финляндии со счётом 3:4. В свою очередь, «тре крунур» уступили Чехии — 1:3. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

© Алексей Даничев / РИА Новости