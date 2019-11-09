Вторая попытка Кудашова: сборная России обыгрывает Швецию на Кубке Карьяла

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Владимир Зайвый
Сборная России по хоккею встречается с командой Швеции в рамках стартового этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла. В первой игре турнира подопечные Алексея Кудашова потерпели поражение от Финляндии со счётом 3:4. В свою очередь, «тре крунур» уступили Чехии — 1:3. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Вторая попытка Кудашова: сборная России обыгрывает Швецию на Кубке Карьяла
  • © Алексей Даничев / РИА Новости
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Автообновление

  • 09 ноября 2019

    Слепышев попытался повторить свой гол. Хелльберг в этот раз был готов к броску. (14')

  • Алексеев прорывался во время контратаки, но не хватило ему дистанции для обработки шайбы под бросок. (13')

  • Шведы перегруппировались и пытаются отыграться, но до бросков по воротам Бобкова дело не доходит. (13')

  • ГОЛ! 1:0 в пользу сборной России! Антон Слепышев точно бросил слева в дальний угол! Отличную передачу передавал Окулов. (11')

  • Шведы долго прессинговали в чужой зоне, но опасных моментов так и не создали. (10')

  • Ещё одна попытка от Бурдасова, но тоже неудачная. В воротах шведов Магнус Хелльберг стоит надёжно. (8')

  • Не получился у россиян выход «2 в 0», немного не успели за убежавшей шайбой. Но зато затем Карнаухов мощно бросил по воротам. (7')

  • Первое удаление оказалось без реализации, в последние полминуты шведы даже находились в чужой зоне. (6')

  • Антон Бурдасов не стал дожидаться окончания розыгрыша и нанёс бросок со средней дистанции. Пока капитан неточен. (5')

  • Микаэль Линдквист наконец-то сел на две минуты на скамейку штрафников. (4')

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